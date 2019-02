Trump: 'Ontmoeting met Xi komt er wellicht snel aan'

De Amerikaanse president hoopt dat hij met zijn Chinese evenknie de laatste knopen in het handelsoverleg tussen de twee landen kan ontwarren.

In Washington vindt sinds donderdag weer topoverleg plaats tussen de Verenigde Staten en China. Op de agenda staat slechts een punt: het vinden van een handelsdeal tussen de grootste economieën ter wereld.

De onderhandelingen zijn in een cruciaal stadium beland. In principe moeten de onderhandelaars tegen eind deze maand afkloppen op een akkoord dat een eind maakt aan het al maanden aanslepende handelsconflict.

'Is er tegen dan geen deal, dan gaan de invoertarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen begin maart 2019 van 10 naar 25 procent', dreigde Amerikaans president Donald Trump vorig jaar.

Verlengingen

Of de bewoner van het Witte Huis dat dreigement volgende week hard maakt, is niet zeker. De afgelopen dagen liet hij doorschemeren dat '1 maart geen magische datum is'. Met andere woorden: verlengingen zijn niet uitgesloten.

'De afgelopen dagen is zoveel vooruitgang geboekt dat we deze onderhandelingsronde alvast verlengen', stelde Amerikaans president Donald Trump vrijdag. 'We kunnen ook de deadline van 1 maart opschuiven', voegde hij er nog eens aan toe.

De Amerikanen trokken met een uitgebreide eisenlijst naar het overleg met de Chinezen. Zo moet volgens hen een eind komen aan de verplichte overdracht van technologische kennis voor Amerikaanse bedrijven die in China zaken willen doen en de diefstal van intellectueel eigendomsrechten.

Amerikaanse producten

Washington dringt er bij de Chinezen ook op aan bepaalde subsidies voor overheidsbedrijven fors terug te schroeven of af te schaffen. Peking gaf de voorbije dagen aan 'een eind te willen maken aan subsidies die prijsverstorend werken of westerse bedrijven benadelen'. Maar om welke subsidies het specifiek gaat, liet de Aziatische reus in het midden.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNBC verbond China er zich de afgelopen dagen wel toe voor 1.200 miljard dollar Amerikaanse producten te kopen. Het zou bijvoorbeeld gaan om landbouwproducten, zoals sojabonen, en olie.

Dat er mogelijk schot zit in de zaak, blijkt ook uit verklaringen die Trump vrijdag aflegde. 'Ik verwacht de Chinese leider snel te ontmoeten. Dan zullen de belangrijkste knopen doorgehakt worden', klonk het. Al kon Trump niet garanderen dat een handelsdeal er sowieso komt.

Nog voor Trump verklaringen aflegde vanuit het Witte Huis, hadden verschillende Amerikaanse media al bericht dat de VS en China praten over de organisatie van een ontmoeting tussen Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping. 'Die top vindt mogelijk eind maart plaats in Mar-a-Lago', klonk het. De twee wereldleiders ontmoetten elkaar in april 2017 al eens in Trumps golfclub in Florida.

Chinese hoofdonderhandelaar

Mogelijk kwam de organisatie van de ontmoeting ook ter sprake toen Trump vrijdag de Chinese hoofdonderhandelaar Liu He ontving in de Oval Office van het Witte Huis. De Amerikaanse president gaf de voorbije weken te kennen een goede relatie te willen opbouwen met de 67-jarige Chinese vicepremier.

Liu He heeft in het Westen de reputatie een 'hervormer' te zijn. Die dankt hij aan ontmoetingen die hij aan het begin van deze eeuw had met Amerikaanse economen. In die gesprekken zou hij hebben laten doorschemeren dat wat Amerikaanse druk op China niet slecht zou zijn om een grotere openheid van de Chinese economie te bekomen.

De vicepremier, die president Xi al kent sinds de middelbare school en behoorlijk Engels spreekt, is bijvoorbeeld voorstander van een snellere openstelling van de Chinese verzekeringssector voor buitenlands kapitaal. Maar hij krijgt tegenwind van Chinese verzekeraars die in overheidshanden zijn.