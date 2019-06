Trump: 'Starten nucleaire gesprekken met Noord-Korea weer op'

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn overeengekomen om de nucleaire onderhandelingen, die in februari in het slop waren geraakt na de mislukte top in de Vietnamese stad Hanoi, weer op te starten.

'We hebben net een zeer, zeer goede ontmoeting gehad met Kim', verklaarde Trump na afloop van het onderhoud in Panmunjom, dat ongeveer een uur duurde. 'We hebben afgesproken dat we elk een team zullen aanduiden om de details uit te werken.'

De Amerikanen willen dat Noord-Korea zijn kernwapenprogramma stopzet. Gesprekken tussen Trump en Kim Jong-un over dat onderwerp mislukten in februari. De Amerikaanse president liep toen boos van de onderhandelingstafel in de Vietnamese stad Hanoi weg omdat de Noord-Koreanen een einde wilden aan alle internationale sancties tegen hun land.

Volgens Trump moeten zij binnen de twee tot drie weken aan hun werkzaamheden beginnen. Al waarschuwt de Amerikaanse president dat het niet de bedoeling is om overhaast te werk te gaan. 'Het gaat niet om snelheid', verklaarde hij. 'Niemand weet hoe het zich zal ontwikkelen.'

Daarnaast bevestigde Trump ook dat hij de Noord-Koreaanse leider heeft uitgenodigd om 'op een dag' een bezoek te brengen aan de VS. Waarnemers stellen in de Amerikaanse media een dergelijk bezoek een enorme diplomatieke verwezenlijking voor Kim Jong-un zou inhouden. Noord-Korea streeft er al lang naar om als een gelijkwaardige partner te worden beschouwd op het internationale toneel.

'Heuvel overwonnen'

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in beklemtoonde in zijn reactie dan weer dat met de ontmoeting van zondag 'een heuvel overwonnen werd' in het vredesproces voor het Koreaanse schiereiland. 'De 80 miljoen Koreanen op het schiereiland hebben hierdoor hoop gekregen', zo verklaarde Moon.

Trump en Moon hadden de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoet op een in allerijl georganiseerde bijeenkomst aan de Koreaanse grens. De drie hebben een uur lang samengezeten voor een gesprek. De ontmoeting is daarmee veel uitgebreider geworden dan eigenlijk was voorzien. Vooraf had Trump het treffen voorgesteld als 'gewoon handjes schudden en hallo zeggen'.

Geïmproviseerde persconferentie

Het strakke programma werd helemaal omgegooid. Zo organiseerden Trump en Kim nog een geïmproviseerde persconferentie. Die vond plaats onmiddellijk na hun begroeting, dus nog voor de start van de gesprekken. Kim en Trump legden er de nadruk op hun goede verstandhouding en ze onderstreepten ook het historisch belang van de ontmoeting.

Trump dankte Kim ook voor het aanvaarden van zijn uitnodiging, die hij pas te elfder ure via Twitter had verstuurd. 'Als hij niet was opgedaagd, zou ik er slecht uitgekomen zijn in de pers.'