Trump blaast Korea-top met Kim af

Met de annulatie van de topontmoeting tussen Donald Trump en Kim-Jong-un stevent de nucleaire crisis met Noord-Korea af op een nieuwe escalatie.

In een brief aan Kim Jong-un liet Trump donderdag weten dat hij op 12 juni niet naar Singapore trekt voor een onderonsje met de Noord-Koreaanse leider. ‘Spijtig genoeg vind ik het, op basis van de enorme woede en open vijandigheid in uw jongste verklaring, ongepast om op dit moment deze lang geplande ontmoeting te houden’, schreef de president in de brief, die het Witte Huis in de loop van de dag vrijgaf.

Eerder op de dag had het Noord-Koreaanse regime al gedreigd de historische top - de eerste tussen een Amerikaanse president en de leider van Noord-Korea - af te blazen. Het waarschuwde ook dat het indien nodig bereid is tot een nucleaire confrontatie met de VS. In zijn brief riposteerde Trump: ‘U spreekt over uw nucleaire cappaciteiten, maar de onze zijn zo reusachtig en krachtig dat ik tot God bid dat ze nooit gebruikt moeten worden.’

Mogelijk waren de uitlatingen van Trumps vicepresident Mike Pence de druppel die emmer deden overlopen. Pence zei maandag in een interview dat Kim hetzelfde lot riskeerde als de Libische leider Muammar Khadaffi wanneer hij geen akkoord sloot over nucleaire ontwapening. Khadaffi gaf in 2003 zijn onvoltooide kernwapenprogramma op in ruil voor de opheffing van sancties maar kwam in 2011 om tijdens een door het Westen gesteunde opstand.

‘Ik kan mijn verbazing niet onderdrukken over zo’n onwetende en domme opmerkingen’, reageerde de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken, Choe Son-hui, die Pence ook een ‘politiek onbenul’ noemde. ‘We gaan de VS niet smeken om een dialoog of moeite doen om hen te overtuigen als ze niet met ons willen samenzitten. Of de VS ons in een vergaderzaal zien of ons ontmoeten in een nucleaire confrontatie hangt helemaal af van de beslissingen en het gedrag van de VS.’

Einde van de dooi

Met de annulatie van de ontmoeting in Singapore reageerde Trump op de uithaal naar Pence. Meteen stevent de nucleaire crisis met Noord-Korea af op een nieuwe escalatie. Zeker is alvast dat een einde is gekomen aan de recente diplomatieke dooi, die eind april al leidde tot een hartelijke ontmoeting tussen Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae. Dat gesprek volgde op een resem toenaderingspogingen door de Noord-Koreaanse leider, die aangaf een punt te willen zetten achter de crisis.

In de aanloop naar de top met Trump verhoogde Kim echter de inzet. Hij waarschuwde vorige week al dat het gesprek op de helling zou komen te staan als de Amerikanen hun eisen niet snel terugschroefden. Kim stoorde zich eraan dat Trump de volledige ontmanteling van zijn kernwapens bleef vragen vooraleer hij de sancties schrapte. Het regime in Pyongyang rekende echter op een geleidelijke afzwakking van het strafregime.

Het dreigement werd gezien als een poging door Kim om zijn stempel te drukken op de agenda. Hij wou ook praten over wat hij ziet als de ‘Amerikaanse bedreiging’ voor zijn regime. De VS hebben ruim 23.000 militairen gestationneerd in Zuid-Korea in het kader van hun militaire alliantie. Uit protest tegen een militaire oefening van beide bondgenoten schrapte Pyongyang vorige week al een topontmoeting met Zuid-Korea.

Nucleaire site

Bovendien vond Kim dat hij te weinig erkenning kreeg voor de maatregelen die hij nam om het ijs te breken. Uitgerekend donderdag ontmantelde het regime een nucleairetestlocatie, waar het zijn zes ondergrondse kernproeven had uitgevoerd. Onder het oog van buitenlandse journalisten werden de tunnels van het complex opgeblazen. Eerder had Kim al een moratorium ingevoerd voor de omstreden rakettentests.

Als u van gedacht verandert, aarzel astublieft niet om me te bellen of schrijven Donald Trump Amerikaanse president