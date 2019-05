Trump dreigt ermee Iran te vernietigen

In een vlammende tweet heeft de Amerikaanse president de spanningen met Iran nog wat opgepookt.

Een raket is zondagnacht in de sterk beveiligde groene zone van de Iraakse hoofdstad Bagdad terechtgekomen, waar ook de Amerikaanse ambassade ligt. Er vielen geen slachtoffers en de aanval werd nog niet opgeëist.

De inslag kwam pas enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump er in een vlammende tweet mee had gedreigd Iran te vernietigen. 'Als Iran wil vechten, zal dat het officiële einde van Iran zijn. Bedreig de Verenigde Staten nooit meer', schreef hij.

Troebele relatie

De relatie tussen beide landen raakte de voorbije dagen steeds meer getroebleerd. De Verenigde Staten verscherpten de economische sancties tegen het land en stuurden een vliegdekschip, bommenwerpers en afweergeschut naar de Perzische Golf omdat ze een Iraanse aanval op Amerikaanse doelwitten vreesden. Tegelijk werden de Amerikaanse ambassade in Irak en het consulaat in Erbil, in Iraaks Koerdistan, ontruimd.