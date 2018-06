Dreiging van nieuwe Amerikaanse invoerheffingen kleurt beurzen rood

De Chinese beurzen reageerden onmiddellijk en verloren dinsdag ruim 3 procent en ook de belangrijkste Japanse beursindexen leverden in: -1,5 procent. De Japanse yen, die vaak gebruikt wordt als een vluchtheuvel in tijden van onzekerheid, steeg 0,7 procent tot ruim 107 yen per dollar.

Trump gaf eerder deze maand de opdracht om 25 procent extra belasting te heffen op de de invoer van 50 miljard dollar aan goederen uit China. Die heffingen op meer dan 1.000 producten gaan in op 6 juli en zijn voor Trump een manier om het jarenlange handelstekort met china te verkleinen. De VS importeerden vorig jaar voor 505 miljard dollar aan Chinese goederen en exporteerde voor 130 miljard dollar, wat neerkomt op een handelsoverschot voor China van 376 miljard dollar .

Oneerlijke economische praktijken

Als China dat dreigement uitvoert, wil Trump het conflict op de spits drijven. 'We zullen alle mogelijke middelen inzetten om een beter en een eerlijker handelssysteem voor alle Amerikanen in te voeren', aldus Trump.

Apple

Opmerkelijk is dat Trump alvast beloofde dat de iPhone's die in China geassembleerd vallen niet getroffen zullen worden door de handelssancties. Volgens de New York Times deed Trump die belofte rechtstreeks aan Tim Cook, de CEO van Apple. Cook was naar het Witte Huis getrokken om te waarschuwen dat de handelspolitiek van Trump een negatieve impact kan hebben op Apple in China.