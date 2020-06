Trump effent weg voor nieuwe sancties tegen China

De Amerikaanse president Donald Trump stuurde China woensdag een signaal rond mensenrechten. Hij effende de weg voor strafmaatregelen tegen de verantwoordelijken voor de onderdrukking van moslims in de provincie Xinjiang.

De Verenigde Staten deelden China woensdagavond weer een prik uit. President Donald Trump zette zijn krabbel onder een wet die hem ertoe verplicht sancties uit te vaardigen tegen Chinezen die verantwoordelijk zijn voor de onderdrukking van de Oeigoeren, de moslimminderheid in de Chinese provincie Xinjiang.

Voor de wet op het bureau van de president belandde, had die al een hele weg afgelegd in het Congres. Het Huis van Afgevaardigden had vorige maand groen licht gegeven aan de tekst met 413 stemmen voor en één stem tegen. Vervolgens kreeg hij het fiat van alle senatoren.

Bocht

De wet veroordeelt de opsluiting van Oeigoeren en andere moslimminderheden in de provincie Xinjiang. De tekst roept ook op tot de sluiting van de kampen waar die mensen vastgehouden worden.

Peking houdt vol dat actie tegen de moslimminderheid nodig is 'in de strijd tegen separatisme en religieus extremisme onder de Oeigoeren'.

Met de ondertekening maakt Trump een bocht. Tot nu hoedde hij zich ervoor fel op te treden tegen China in mensenrechtenkwesties. Volgens John Bolton, de voormalige veiligheidsadviseur van Trump, spoorde de Amerikaanse president zijn Chinese evenknie Xi Jinping in juni 2019 zelfs nog aan 'door te gaan met de bouw van kampen voor de Oeigoeren in Xinjiang'.

Spanningen

De spanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld liepen de afgelopen weken in verschillende dossiers weer op. Zo zette Trump het speciale handelsstatuut van Hongkong op losse schroeven nadat China een nieuwe veiligheidswet aangekondigd had voor de voormalige Britse kolonie die sinds 1997 deel uitmaakt van China maar wel aanspraak kan maken op een grote mate van autonomie.

Daarnaast houdt de Amerikaanse president Peking verantwoordelijk voor de omvang van de coronapandemie. Die gezondheidscrisis had volgens hem nooit zo groot moeten worden als de Chinezen van meet af aan transparant gecommuniceerd hadden over de longziekte. Voorts zijn de grootmachten nog steeds verwikkeld in een handelsstrijd en bikkelen ze om de technologische hegemonie.