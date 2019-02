Trump en Kim Jong-un zonder akkoord uit elkaar in Vietnam

Volgens de mededeling van het Witte Huis hadden Donald Trump en Kim Jong-un een 'zeer goede en constructieve ontmoeting' in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Er werden verschillende pistes besproken voor een verdere denuclearisering van het Koreaanse schiereiland, zo klinkt het nog.

'Er werd geen akkoord bereikt, maar de beide partijen kijken uit naar een nieuwe ontmoeting in de toekomst.' De Amerikaanse president Donald Trump geeft donderdagochtend om 8.00 uur Belgische tijd een persconferentie.

Nadat Trump en Kim Jong-un elkaar vorig jaar al eens zagen op een top in Singapore begon de tweede, tweedaagse topontmoeting in Hanoi woensdag met een privégesprek, waarvoor volgens de agenda van het Witte Huis 20 minuten werd uitgetrokken. Daarna dineerden beide leiders samen, geflankeerd door enkele vertrouwelingen. Het zwaartepunt van de top had vandaag moeten liggen, omdat er een resem bilaterale gesprekken gepland waren.