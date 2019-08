Trump lijkt handelsdeal aan Hongkong te koppelen

De Amerikaanse president waarschuwt China dat het 'menselijk' moet reageren op de protesten in Hongkong als het een handelsdeal wil.

'Persoonlijk onderhoud?' Met die Twitter-boodschap porde Trump woensdag de Chinese president Xi Jinping, die hij in één adem bewierookte als een 'goeie leider in een moeilijke business', om te praten over de aanhoudende onrust in Hongkong. Xi heeft nog niet gereageerd. Opvallender: in een andere tweet waarschuwde Trump China om 'menselijk' te reageren op de protesten als het een handelsakkoord wil sluiten met de Verenigde Staten.

Zo lijkt Trump voor het eerst de hevige protesten in Hongkong, die de voorbije dagen de internationale luchthaven platlegden, te koppelen aan de fragiele en uiterst gespannen handelsbesprekingen tussen de VS en China.

Zijn suggestie kan het vuur tussen beide partijen nog wat aanwakkeren. De voorbije weken schilderde Peking de VS al meermaals af als de 'zwarte hand' achter de protesten in Hongkong, om een 'revolutie' op de been te brengen.

Troepenbewegingen

In Hongkong blijft de spanning te snijden. Terwijl burgers hun ongenoegen uiten over de Chinese inmenging in het lokale bestuur, ziet China in de protesten 'signalen van terrorisme'. Trump bevestigde woensdag dat Amerikaanse veiligheidsdiensten Chinese troepenbewegingen hadden gezien. De Chinezen houden het bij 'oefeningen'.

Donderdag meldde het Franse persagentschap AFP dat Chinese militairen zijn samengekomen in een stadion in Shenzhen, de Chinese metropool vlak bij de grens met Hongkong. Buiten het stadion stonden vele tientallen legertrucks en gepantserde voertuigen voor troepentransport.

'De wereld kijkt mee'

De hamvraag blijft of de Chinese troepenverzameling een drukkingsmiddel is of dat er daadwerkelijk plannen zijn om tussenbeide te komen als de protesten aanhouden. In de VS schaarden sommige toppolitici zich al achter de demonstranten en werd er gewaarschuwd om een tweede Tiananmen (verwijzend naar het bloedbad in 1989 bij de repressie van het studentenprotest op het gelijknamige plein in Peking in 1989, red.) te vermijden.

'De wereld kijkt mee', liet Mitch McConnell, de Republikeinse fractieleider in de Senaat, verstaan aan het adres van Peking. 'Een gewelddadige onderdrukking zou compleet onaanvaardbaar zijn.'