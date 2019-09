Trump zet vredesgesprekken met taliban stop

'Ze zouden vanavond (zaterdagavond, red.) aankomen in de Verenigde Staten. Jammer genoeg hebben ze deelgenomen aan een aanslag in Kaboel, waarbij een van onze goede soldaten omkwam, net als elf andere mensen', klinkt het. 'Ik heb onmiddellijk de ontmoeting geannuleerd en een einde gemaakt aan de vredesonderhandelingen. Wie zou zo veel mensen doden om hun onderhandelingspositie te versterken?'

NAVO

De aanslag vond donderdag plaats aan een controlepost in de omgeving van het NAVO-hoofdkwartier in Kaboel. Het was de tweede aanslag op enkele dagen tijd in de Afghaanse hoofdstad. De taliban eiste de aanval op, net op het moment dat de Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad er naar eigen zeggen in geslaagd was om na lange onderhandelingen een principeakkoord met de taliban overeen te komen.