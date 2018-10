Turkse bedrijven moeten met korting inflatie bedwingen

Berat Albayrak, de schoonzoon van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, vraagt Turkse bedrijven een korting van 10 procent te geven. Het is een opmerkelijke poging om 's lands galopperende inflatie te bedwingen. In september bereikte die met 24,5 procent het hoogste peil in 15 jaar. De goedkopere lira, die dit jaar al 40 procent van zijn waarde tegenover de dollar verloor, joeg de prijzen voor voedsel, huisvesting, water, energie, kleding en transport de hoogte in en geldt als een regelrechte aanslag op de Turkse middenklasse.