Turkse topmilitairen krijgen levenslang

In Turkije waren veel ogen donderdag gericht op de gevangenis van Sincan, in de buurt van Ankara. Daar maakte een rechter zijn verdict bekend in een zaak tegen meer dan 200 beklaagden. Zij stonden terecht vanwege hun vermoedelijke rol bij de poging tot staatsgreep in juli 2016.

Fethullah Gülen

De Turkse president Erdogan overleefde de couppoging en houdt sindsdien een politieke rivaal, Fethullah Gülen, verantwoordelijk voor de poging tot staatsgreep. Moslimgeestelijke en -geleerde Gülen was ooit met zijn brede actieve aanhang een politieke bondgenoot van betekenis voor Erdogan, maar de twee kregen in 2013 ruzie.

Erdogan zei toen al dat Gülen bezig was met zijn aanhang 'een staat in een staat' te organiseren. Na de poging tot staatsgreep zijn tienduizenden mensen opgepakt en/of ontslagen omdat ze tot 'de terroristische beweging' van Gülen, de 'FETÖ' zouden behoren. Gülen zelf woont al sinds 1999 op veilige afstand van het politieke gewoel in Turkije, in een dorp ten westen van New York.