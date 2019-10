Tyfoon treft Japan keihard

Japan kreeg zaterdag te maken met de krachtigste tyfoon in decennia. Het dodentol is opgelopen tot minstens negentien.

De orkaan kwam aan land op het schiereiland Izu, om later op de dag over de regio van de hoofdstad Tokio te razen. De recordhoeveelheid regen ging gepaard met overstromingen en grondverschuivingen.

De autoriteiten waarschuwen nog steeds voor gevaarlijke modderstromen. De tyfoon is in kracht afgenomen tot het niveau van een tropische storm en bevindt zich nu voor de kust van het oosten van Japan. Het advies aan 7,3 miljoen mensen om naar veiliger oorden te vertrekken is intussen ingetrokken.