VN-onderzoekscommissie stelt schaamtelijke stilte van vredesicoon aan de kaak

Is er ooit iemand harder van een voetstuk gevallen dan Aung San Suu Kyi? Decennialang was de Myanmarese politica een symbool voor vreedzaam verzet tegen een dictatoriale overheid. Het icoon werd in één adem genoemd met mensen als Nelson Mandela en Mahatma Gandhi. Omdat ze het belang van het Myanmarese volk hoger inschatte dan haar eigen welvaren offerde ze grote delen van haar leven op. Maar toen ze na ruim twintig jaar onderdrukking en huisarrest aan de macht kwam in haar land, bleek haar strijd voor democratie slechts voor een deel van dat volk te gelden.

Insetbox: Suu Kye Genocide. Dat de islamitische Rohingya in Myanmar een vreselijk lot is beschoren, is al enkele jaren duidelijk. Maar volgens een onafhankelijke commissie van de VN kan de onderdrukking van de minderheidsgroep nu ook officieel als ‘genocidair geweld’ worden bestempeld. Het is een onwaarschijnlijke smet op het blazoen van politiek leider Aung San Suu Kyi, nochtans al decennia een icoon in de strijd voor mensenrechten. Volksheld als vader. Politiek activisme zit Aung San Suu Kyi in de genen. Haar vader was een nationale held, als generaal in de onafhankelijksheidsstrijd van het toenmalige Birma tegen de Britse kolonisator. Hij werd vermoord toen ze twee jaar oud was. Op 43-jarige leeftijd pakte zij de handschoen op, met vreedzaam verzet tegen de militaire junta die de plak zwaaide in haar vaderland. Huisarrest. Haar engagement leverde haar 15 jaar huisarrest op. In die periode zag ze haar kinderen nauwelijks, overleed haar echtgenoot op afstand en kwam haar gezondheid herhaaldelijk in het gedrang. Met haar waardige en vreedzame vastberadenheid groeide ze uit tot een internationaal vredesicoon, met een Nobelprijs als hoogtepunt. Lamme leider. Aung San Suu Kyi schopte het via democratische verkiezingen tot politiek leider, zij het met een nog steeds machtig leger naast zich. Toen dat leger aan een bloederige etnische zuivering onder de Rohingya begon, gaf het vredesicoon niet meer thuis. Plots bleek haar universele strijd voor mensenrechten toch niet zo universeel.

Genocide. Zo wordt het lot van de islamitische Rohingya-minderheid in het overheersend boeddhistische Myanmar sinds deze week officieel genoemd. Dat de militaire junta die in het voormalige Birma de plak zwaait de moslimminderheid bloedig onderdrukt, was al geruime tijd duidelijk. Maar in een ontluisterend rapport van 20 pagina’s, opgesteld door een onafhankelijke commissie van de Verenigde Naties, wordt pijnlijk duidelijk hoe erg de situatie is. De onderzoekers spreken van buitengerechtelijke executies, willekeurige vervolgingen en folteringen, verkrachtingen, seksuele slavernij, kindermishandeling en het platbranden van volledige dorpen. Bondig samengevat in het VN-rapport: ‘De ergste misdaden onder het internationale recht’, inclusief ‘genocidaire bedoelingen’.

Die gruwelijke misdaden in de schoenen van Aung San Suu Kyi schuiven, is kort door de bocht. Haar partij controleert sinds 2015 het parlement, en de voormalige politieke dissidente is de facto het regeringshoofd van Myanmar. Maar als puntje bij paaltje komt, zwaait nog steeds de militaire junta de plak in het land. Toch vrijwaart haar dat niet van alle schuld, vindt ook de onderzoekscommissie van de VN, die de schaamtelijke stilte van de regeringsleider zwaar aan de kaak stelt. Dat Aung San Suu Kyi noch haar positie als regeringshoofd, noch haar morele autoriteit als democratisch icoon in de weegschaal heeft gelegd om de hele Myanmarese bevolking te beschermen is een onuitwisbare en bloedrode smet op haar blazoen. Verder dan een halfslachtige en zelfs vergoelijkende veroordeling van het geweld kwam ze niet.

Schermvullende weergave Rohingya in een vluchtelingenkamp in Bangladesh ©REUTERS

Voor wie het levensverhaal van de ondertussen 73-jarige Aung San Suu Kyi kent, is haar onwil om zich het lot van de Rohingya aan te trekken nog meer onbegrijpelijk. Al van kindsbeen af ondervond ze de vreselijke gevolgen van een onderdrukkend regime. Toen ze amper twee was, werd haar vader - een generaal en spilfiguur in de Birmaanse onafhankelijksstrijd tegen de Britten - vermoord. Lang leek haar eigen leven een rustiger pad te volgen. Aung San Suu Kyi studeerde, woonde en werkte in het buitenland en trouwde met de Brit Michael Aris, met wie ze twee zonen kreeg. Toen haar moeder ernstig ziek werd, trok ze weer naar haar vaderland.

Die periode viel samen met sociale onrust en toenemende onvrede over het militaire regime in Myanmar. En plots bleek politiek activisme toch in de genen van Aung San Suu Kyi te zitten. Als dochter van een nationale held vond haar engagement in de strijd voor democratie meteen een enorme weerklank in het land, tot ongenoegen van de junta. In 1989, enkele maanden nadat ze was teruggekeerd, werd ze onder huisarrest geplaatst. In die loodzware periode werd haar gezondheid zwaar op de proef gesteld, kreeg ze haar zonen jarenlang niet te zien, en overleed haar man op duizenden kilometers afstand aan de gevolgen van kanker. In die 15 jaar stond het Aung San Suu Kyi wel vrij om het land te verlaten en in ballingschap te leven. Maar dat aanbod sloeg ze uit principe herhaaldelijk af. Voor dat engagement voor de democratie kreeg ze in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede.

Schermvullende weergave Een Rohingya vluchtelingenkamp in Bangladesh ©EPA

Dat zo’n vredesicoon voor een deel van haar volk zo pijnlijk tekortschiet, slaat de internationale gemeenschap met verstomming. Waarnemers gaan ervan uit dat Aung San Suu Kyi zich zo terughoudend opstelt om zich politiek niet te verbranden. Als ze zich luid en duidelijk tegen het geweld zou kanten, is de kans groot dat ze de steun van de militaire leiders zou verliezen. En zonder die steun kan ze helemaal niets betekenen voor de rest van ‘haar’ volk.

De vraag is welke prijs Aung San Suu Kyi bereid is daarvoor te betalen. De Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu - een persoonlijke vriend en mede-Nobelprijswinnaar - stelde vorig jaar: ‘Als de politieke prijs die je moet betalen voor het leiden van je land je eigen stilte is, dan heb je te veel betaald.’