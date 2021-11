VN waarschuwen voor 'kolossale' ineenstorting Afghaanse bankensysteem

De Verenigde Naties dringen aan op maatregelen die de Afghaanse banken overeind moeten houden. Als die er niet komen, dreigt het financiële systeem over enkele maanden in te storten.

In een rapport over het Afghaanse bankensysteem, dat het persagentschap Reuters kon inkijken, stelt het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties dat de economische kostprijs van een ineenstorting van het bankensysteem 'kolossaal' zou zijn.

Sinds de taliban midden augustus de macht hebben gegrepen in Afghanistan is de economie in vrije val. Vorig jaar werd zo'n 75 procent van de Afghaanse overheidsuitgaven gefinancierd door bijdragen van donorlanden en internationale instellingen. Nu het land opnieuw een internationale paria is, lijkt die stroom op te drogen. De Afghaanse economie zit zonder het broodnodige buitenlandse geld.

Bovendien zijn de taliban de toegang tot bijna 9,5 miljard dollar aan reserves kwijt. Die middelen, die eigendom van de centrale bank zijn, staan bijna allemaal in het buitenland geparkeerd. Een groot deel daarvan staat op rekeningen van het Federal Reserve-kantoor in New York en commerciële banken in de VS, maar die zijn niet zinnens om de bedragen los te laten.

Run on the bank

Dat de banken noodgedwongen een limiet op geldafhalingen ingesteld hebben, baart de VN sterk zorgen. 'Het financiële en betalingssysteem bevindt zich in totale wanorde. Het probleem van de run on the bank moet snel opgelost worden, om te vermijden dat de banken instorten', staat te lezen in het document. 'We moeten een manier vinden om de bankensector te stutten, zonder de taliban te steunen', zegt Abdallah al Dardari, het VN-hoofd in Afghanistan.

57% niet-terugbetaalde leningen Meer dan de helft van de leningen in Afghanistan kan niet terugbetaald worden.

Als de huidige trend doorzet, zal ongeveer 40 procent van de Afghaanse deposito's in rook opgaan. Volgens het rapport zijn de banken gestopt met het verstrekken van nieuwe kredieten en is het aantal leningen dat niet terugbetaald kan worden tussen eind 2020 en september van dit jaar verdubbeld. Het gaat om 57 procent van het totale aantal leningen.