VS almaar meer bevreesd voor Chinese annexatie Taiwan

Dat China afgelopen vrijdag het Taiwanese luchtruim schond door 20 gevechtsvliegtuigen te laten overvliegen, sterkt het Amerikaanse vermoeden dat president Xi Jinping aanstuurt op een annexatie van het historisch gecontesteerde eiland.

Afgelopen vrijdag vlogen twintig gevechtsvliegtuigen het Taiwanese luchtruim binnen. Het gaat om de grootste schending van dat luchtruim tot dusver. De actie kwam er een dag nadat Taiwan en zijn bondgenoot de Verenigde Staten een nauwere samenwerking tussen de kustwacht van beide landen waren overeengekomen.

Na een periode van status quo lijkt China zich meer en meer op te maken om Taiwan te annexeren. Amerikaanse topambtenaar

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times maakt de Amerikaanse regering zich in toenemende mate zorgen over het militaire spierballengerol van Xi in Taiwan. 'Na een periode van status quo lijkt China zich meer en meer op te maken om Taiwan te annexeren', laat een Amerikaanse topambtenaar optekenen.

De ambtenaar leidt dat af uit China's assertieve gedrag in de Zuid-Chinese Zee de jongste twee maanden. 'Terwijl Xi zich stilaan voorbereidt op zijn derde ambtstermijn lijkt hij de Taiwanese kwestie als een belangrijk element voor zijn legitimiteit en zijn nalatenschap te zien. Hij is daarbij bereid om risico's te nemen.'

Burgeroorlog

De vorige keer dat China zich militair zo gretig op de borst klopte in Taiwan was in januari, drie dagen nadat Joe Biden de eed had afgelegd als Amerikaanse president. Gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers doorkruisten toen het Taiwanese luchtruim en simuleerden een raketaanval op de USS Theodore Roosevelt, een Amerikaans vliegdekschip in de Zuid-Chinese Zee.

Sinds de Chinese burgeroorlog van 1949 beschouwt China Taiwan als een afvallige provincie. Peking legt een historische claim op het eiland, dat wel een democratisch verkozen regering heeft. Weinig landen onderhouden officiële diplomatieke relaties met Taiwan. In de opmaat naar het cruciale congres van de Communistische Partij in 2022 zou Xi zich met het dossier-Taiwan willen profileren en mikken op een hereniging.

Amerikaans-Chinese top

De kwestie kwam ook al aan bod op de Amerikaans-Chinese diplomatieke top in Alaska. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken besprak de spanningen vorige week met Yang Jiechi, de topambtenaar voor het Chinese buitenlandbeleid.