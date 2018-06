VS beschuldigen China van intimidatie in Zuid-Chinese Zee

Mattis bevestigde op de veiligheidsconferentie, de zogenaamde Shangri-La Dialoog, het plan van de VS om de vaarweg voor alle naties open te houden . 'De VS zijn in de Indo-Pacifische regio om er te blijven. Dat is ons prioritaire operatiegebied.'

Mattis zei dat de VS zich in de regio voortaan sterk wil engageren. Vooral het militaire bondgenootschap Asean moet een belangrijke rol spelen in de visie van de VS op een 'vrije en open Indo-Pacifische regio'. China's politiek in de Zuid-Chinese Zee staat 'in sterk contrast' met die openheid in de strategie van de VS.