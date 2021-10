VS en Taliban houden eerste overleg sinds machtsovername in Afghanistan

Voor het eerst sinds de machtsgreep van half augustus zaten een delegatie van de taliban en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken samen aan tafel. De gesprekken vonden plaats in Doha, de hoofdstad van Qatar, waar de islamistische beweging over kantoren beschikt.

De talibanregering werd ook herinnerd aan een belofte om het land niet opnieuw te laten verworden tot een broeinest voor terreurgroepen. Tijdens het vorige bewind van 1996 tot 2001 werd extremistische groeperingen amper een strobreed in de weg gelegd. Hoewel de taliban eerder in een vredesakkoord beloofden om dat te verhinderen, vrezen sommige experts dat Al Qaeda onder de nieuwe regering weer zal floreren en uiteindelijk nieuwe aanslagen zal plegen.

De taliban ijverden dan weer voor de vrijgave van bijna 9,5 miljard dollar aan reserves , die eigendom zijn van de Afghaanse centrale bank. Die middelen staan bijna allemaal in het buitenland geparkeerd. Een groot deel daarvan staat op rekeningen van het Federal Reserve-kantoor in New York en commerciële banken in de Verenigde Staten.

Diplomatieke relaties

In een mededeling had het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het over 'openhartige en professionele gesprekken'. Eenzelfde geluid klonk op het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Kaboel. 'Tijdens de bijeenkomst werden gedetailleerde besprekingen gehouden over alle relevante kwesties. En er moeten inspanningen geleverd worden om de diplomatieke relaties te herstellen', luidde het daar, met de mededeling dat er mogelijk nog bijeenkomsten volgen.