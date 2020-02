VS en Taliban tekenen akkoord om tot vrede te komen

De VS en de Taliban hebben een akkoord gesloten dat een einde moet maken aan hun bloedige strijd in Afghanistan, die al bijna 20 jaar duurt.

De speciale Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad en afgevaardigden van de Taliban hebben de overeenkomst in Doha, de hoofdstad van Qatar, ondertekend. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo was naar Qatar gekomen om getuige te zijn van de ondertekening.

Het akkoord voorziet onder meer in een schema voor geleidelijke terugtrekking van de Amerikanen en voor het starten van vredesonderhandelingen tussen alle betrokken partijen. Alle Amerikaanse en andere NAVO-troepen zouden in veertien maanden tijd uit het land kunnen worden teruggetrokken als de Taliban voldoen aan de voorwaarden uit de overeenkomst.

De VS vielen het schrikbewind van de Taliban in 2001 aan en brachten het ten val, maar de Taliban probeerden sindsdien de macht te heroveren. Ze bestaan voornamelijk uit soennitische extremisten uit de stam van de Pathanen. Maar ook andere partijen hebben zich in de strijd geworpen zoals lokale krijgsheren en criminelen.