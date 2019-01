VS en taliban dichter dan ooit bij vredesakkoord

De grote krijtlijnen van de deal zijn intussen duidelijk. De VS willen hun 14.000 soldaten uit Afghanistan terugtrekken als de taliban beloven dat het land geen uitvalsbasis voor terreurgroepen als Islamitische Staat (IS) en Al Qaeda meer zal zijn.

De steun van de taliban aan het Al Qaeda van Osama bin Laden was de reden voor de inval in 2001 en IS, dat bijna volledig weggevaagd werd in het Midden-Oosten en zijn territorium naar Afrika en Azië verlegd heeft, pleegde een rist bloedige aanslagen in het land. Andere details uit het nog erg broze akkoord moeten nog worden uitgeklaard. ‘We hebben pas een akkoord als er een akkoord over alles is, dus ook over een dialoog tussen de taliban en de Afghaanse regering en over een uitgebreid staakt-het-vuren’, zei Khalilzad.

Schrikbewind

De taliban voerden tot eind 2001 een soennitisch schrikbewind in het land en staan er intussen weer sterker dan ooit. Ze weigeren met de Afghaanse regering te praten omdat ze die als een handpop van de Amerikanen beschouwen. De Afghaanse president Ashraf Ghani vroeg hen gisteren nog eens de regering bij de vredesgesprekken te betrekken. ‘De taliban hebben twee opties: ofwel staan ze aan de kant van de Afghanen ofwel zijn ze het instrument van de buitenlandse machten en hun doelen’, zei hij. De aanwezigheid van buitenlandse troepen noemde hij een noodzakelijk kwaad. ‘Geen enkele Afghaan wil dat, maar momenteel kan het niet anders.’

De taliban zullen de details van het akkoord nu eerst binnenskamers bespreken, maar het lijkt de militie menens te zijn met de onderhandelingen. Vorige week stelden ze een van hun belangrijkste mensen, Mullah Abdul Ghani Baradar, als onderhandelaar aan.

Critici werpen op dat het akkoord gewoon een poging is om een Amerikaanse terugtrekking te verdoezelen. Net als de meeste Amerikanen is president Donald Trump het conflict beu.

De oorlog heeft de VS al zo’n 932 miljard dollar (zo’n 815 miljard euro) gekost en in dollars van vandaag spendeerden de VS meer geld aan de heropbouw van het land dan aan die van Europa na de Tweede Wereldoorlog met het Marshallplan. Trump wil zijn soldaten terugtrekken, maar dreigt zo zijn Afghaanse bondgenoten aan hun lot over te laten. Zonder steun van de Amerikanen maakt het Afghaanse leger geen schijn van kans tegen de taliban.