VS sluiten terugtrekking troepen uit Zuid-Korea niet uit

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zegt dat een terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Zuid-Korea tot de mogelijkheden behoort. Economische sancties tegen Noord-Korea blijven voorlopig in voege.

In de aanloop naar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaf de minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Singapore een persconferentie.

We zijn bereid om hen voldoende zekerheid te bieden zodat ze gerustgesteld zijn dat denuclearisering niet iets is dat slecht eindigt voor hen Mike Pompeo Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken

Het grote doel van de top tussen Trump en Kim is een akkoord bereiken over de ontmanteling van het nucleaire wapenarsenaal van Noord-Korea. De kans is klein dat er morgen al een oplossing uit de bus komt.

Pompeo probeert Noord-Korea gerust te stellen. 'We zijn bereid om hen voldoende zekerheid te bieden zodat ze gerustgesteld zijn dat denuclearisering niet iets is dat slecht eindigt voor hen', zegt hij.

Terugtrekking

Noord-Korea wil in ruil voor een denuclearisering garanties, zoals een officieel vredesverdrag met Zuid-Korea en een terugtrekking van de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea. Pompeo sluit zo'n terugtrekking niet uit.

Pompeo gaf ook aan dat hij optimistisch is over de top tussen de VS en Noord-Korea. 'Ik ben ervan overtuigd dat de uitkomst van de top succesvol zal zijn.' Beide landen houden al gesprekken in afwachting van de top dinsdag, 'die vooruitgang boeken en sneller dan verwacht tot een logische conclusie zullen leiden', zei Pompeo.