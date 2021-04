VS sturen hulp naar door corona geteisterd India

De Indiase premier Narendra Modi zegt dat zijn land is getroffen door een 'storm van infecties'. De VS tonen zich bijzonder bezorgd en sturen hulp maar krijgen kritiek voor hun exportembargo dat de toevoer van vaccingrondstoffen belemmert.

De pandemie blijft hard toeslaan in India, waar de voorbije 24 uur weer nieuwe records werden neergezet. Zo steeg het aantal gevallen met 349.691 en het aantal overlijdens met 2.767. Ziekenhuizen in Delhi en over het hele land moeten zieken weigeren omdat ze geen zuurstof meer hebben en alle bedden bezet zijn. Modi roept alle burgers op zich te laten vaccineren en voorzichtig te zijn.

De premier en zijn regering krijgen kritiek. Zij zouden grote religieuze en politieke bijeenkomsten toegelaten hebben toen het aantal gevallen onder de 10.000 per dag daalde. Zij maakten geen werk van het uitbouwen van de gezondheidszorg.

Nu zijn er schokkende taferelen van mensen die draagberries en zuurstofflessen opstellen buiten de ziekenhuizen. Patiënten geraken in ademnood. 'Elke dag is het dezelfde situatie en hebben we voor twee uur zuurstof', aldus een dokter op televisie.

Er zijn volgens officiële cijfers in totaal 16,96 miljoen besmettingen en 192.311 doden. De voorbije maand ging het aantal dagelijkse besmettingen acht keer hoger en het aantal doden tien keer. Volgens experten liggen de werkelijke cijfers wellicht een pak hoger. India, een land met 1,3 miljard inwoners, staat aan de rand van een humanitaire catastrofe.

Verenigde Staten

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, belooft snel bijkomende hulp te sturen. De VS krijgen evenwel kritiek in India omdat het exportcontroles handhaaft op grondstoffen voor vaccins. Het

The Serum Institute of India (SII), de grootste vaccinmaker ter wereld, vroeg de Amerikaanse president Joe Biden het embargo op te heffen omdat het de productie van AstraZeneca-vaccins belemmert.