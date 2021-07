VS-troepen verlaten Afghaanse basis Bagram

Na bijna 20 jaar hebben alle Amerikaanse troepen de strategische basis Bagram in Afghanistan verlaten. Het is een cruciale stap in de volledige terugtrekking van westerse troepen uit het land.

De luchtmachtbasis Bagram, op zowat 40 kilometer ten noorden van de hoofdstad Kaboel, was het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger in Afghanistan. Bagram was de afgelopen 20 jaar ook de belangrijkste uitvalsbasis voor militaire operaties van de Amerikanen en hun bondgenoten.

De basis werd vrijdag officieel overgedragen aan de Afghaanse autoriteiten. Het ministerie van Defensie in Kaboel kondigde aan dat de Afghanen Bagram zullen gebruiken 'om het terrorisme te bestrijden'. De overdracht was een cruciale fase in de geleidelijke Amerikaanse terugtrekking.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde eind april aan dat hij alle Amerikaanse militairen weghaalt uit Afghanistan. Hij stelde 11 september als deadline voor de terugtrekking. Dan is het exact 20 jaar geleden dat de terreurorganisatie Al Qaeda een reeks aanslagen pleegde in de Verenigde Staten.

Onderdak

De militaire operatie in Afghanistan was een directe uitloper van 9/11. Het land was toen in handen van de taliban, een radicale moslimmilitie die Al Qaeda onderdak bood. Enkele weken na de aanslagen vielen de VS en hun bondgenoten het land binnen en verdreven ze de taliban.

Door het vertrek van de troepen kunnen de Afghanen zelf over hun toekomst beslissen. Woordvoerder taliban

Het was het begin van de langstdurende militaire operatie in de Amerikaanse geschiedenis. Zonder veel resultaat, want de taliban werden nooit helemaal verslagen. Het door het Westen gesteunde bewind in Kaboel slaagde er nooit in grip te krijgen op het land, onder andere door corruptie.

Terreinwinst

De afgelopen maanden boekten de taliban een enorme terreinwinst en slaagden ze erin de controle over 50 van de bijna 400 districten te veroveren. Het regeringsleger is vaak niet opgewassen tegen de moslimmilitie. Er zou op zowat twee derden van het Afghaanse grondgebied worden gevochten.

50 Districten De taliban veroverden onlangs 50 van de bijna 400 districten in Afghanistan.

De taliban juichten de Amerikaanse terugtrekking uit Bagram vrijdag toe. 'Door het vertrek van de troepen kunnen de Afghanen zelf over hun toekomst beslissen', zei een woordvoerder van de radicale militie. Dat was exact wat Biden zei toen hij vorige week de Afghaanse president Ashraf Ghani ontving in het Witte Huis.