VS verlaten Afghanistan, taliban ruiken hun kans

Op twee maanden voor het vertrek van de Amerikaanse militairen uit Afghanistan boeken de taliban forse terreinwinst. Na een recent offensief controleert de militie al een kwart van het land.

De taliban veroverden afgelopen week de controle over zeker 28 districten. Alleen al in de noordoostelijke provincie Badakhshan nam de radicale militie dit weekend elf districten in. Met hun recente offensief hebben de islamisten zowat een kwart van het land in handen. Ze hebben ook in acht van de 34 provincies stevig voet aan de grond.

De opmars van de taliban lijkt een voorbode voor de strijd die Afghanistan de komende maanden nog te wachten staan. In veel van de veroverde districten in Badakhshan waren de Afghaanse veiligheidstroepen op de vlucht geslagen. Ze zouden de wapens hebben neergelegd bij gebrek aan steun van de door de Amerikanen geleide alliantie.

11 september

De taliban voelen zich gesterkt door de aangekondigde terugtrekking van de internationale troepenmacht. Het was de Amerikaanse president Joe Biden die in april het vuur aan de lont zette met de mededeling dat tegen 11 september alle Amerikaanse troepen weg zijn uit Afghanistan. Daarop volgden al snel de bondgenoten het Amerikaanse voorbeeld.

Na het vertrek van de buitenlandse troepen dreigen de taliban opnieuw aan de macht te komen. Zij juichten de terugtrekking alvast toe, zeker nadat de VS vrijdag de basis in Bagram - hun belangrijkste uitvalsbasis in het land - hadden verlaten. 'Door het vertrek van de troepen kunnen de Afghanen zelf over hun toekomst beslissen', zei een woordvoerder van de taliban.

Overleg in Doha

Dat was een echo van een uitspraak van president Biden, toen hij de terugtrekking bekend maakte. Afgelopen vrijdag zei Biden dat het mogelijk is om de verkozen regering overeind te houden. Hij rekent daarvoor op onderhandelingen tussen het bewind van president Ashraf Ghani en de taliban. Onderhandelingen in Doha zijn echter vastgelopen.