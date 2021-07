VS waarschuwen bedrijven voor 'risico's' in Hongkong

De Verenigde Staten hebben Amerikaanse bedrijven vrijdag gewaarschuwd dat 'steeds meer risico's' verbonden zijn aan zakendoen in Hongkong.

Decennia was Hongkong een soort walhalla voor heel wat multinationals. Er golden gunstige regels voor bedrijven. De stadstaat droeg het respect voor de rechtsstaat hoog in het vaandel. En de voormalige Britse kolonie vormde ook een ideaal bruggenhoofd met de immense interne Chinese markt.

Maar daar is het voorbije jaar verandering in gekomen. De reden? China heeft zijn greep op Hongkong de afgelopen maanden steeds meer versterkt. Vooral sinds de invoering van de nieuwe nationale veiligheidswet draait Peking tegenstanders van het regime in de voormalige Britse kolonie stevig de duimschroeven aan.

De afgelopen maanden zijn tientallen mensen, onder wie mediamagnaat Jimmy Lai maar ook verkozenen en prodemocratische militanten, opgepakt op basis van die wet. Die stelt separatisme, terrorisme, ondermijning van de staat en samenzwering met buitenlandse machten strafbaar met een levenslange gevangenisstraf.

Maar ook een Amerikaanse staatsburger, John Clancey, is gearresteerd op basis van de veiligheidswet. Clancey bouwde de afgelopen jaren een reputatie op als vurig verdediger van mensenrechten.

Handelsstatuut

De Chinese demarches zetten de relaties tussen Peking en Washington de voorbije jaren nog meer op scherp. Als antwoord op de toenemende inmenging van Peking in de Britse ex-kolonie kondigden de Amerikanen sancties af.

Bedrijven moeten zich bewust zijn van potentiële gevaren voor hun reputatie, risico's rond regulering, financiële en in sommige gevallen ook juridische risico's. Antony Blinken Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken

De vorige Amerikaanse president, Donald Trump, ontnam Hongkong ook zijn speciale handelsstatuut, waardoor de stadstaat niet langer aanspraak kan maken op gunstige handelstarieven en onbeperkte toegang tot Amerikaanse technologie. En het voor multinationals minder aantrekkelijk werd zich te vestigen in Hongkong.

Dat het klimaat er voor ondernemingen niet gunstiger op wordt, is ook de Amerikaanse regering niet ontgaan. 'Er bestaan nog heel wat economische verschillen tussen Hongkong en de rest van China, bijvoorbeeld rond de bescherming van intellectueel eigendom', stak de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vrijdag van wal in een communiqué.

Vertrek

Tegelijkertijd wees hij Amerikaanse bedrijven erop dat 'Peking de reputatie van Hongkong inzake transparant bestuur en het respect van individuele vrijheden aangetast heeft'. 'Het heeft ook zijn belofte gebroken om niet te tornen aan de hoge mate van autonomie waarop de stadstaat recht heeft', ging Blinken voort.

42 procent Uit een rondvraag van de Amerikaanse kamer van koophandel in Hongkong bleek onlangs dat 42 procent van de leden een vertrek uit de Britse oud-kolonie overweegt of daar al toe besloten heeft.

De Amerikaanse minister had dan ook een waarschuwing in petto voor ondernemingen uit de VS die zakendoen in Hongkong. 'Aan die activiteiten zijn steeds meer risico's verbonden. Bedrijven moeten zich bewust zijn van potentiële gevaren voor hun reputatie, risico's rond regulering, financiële en in sommige gevallen ook juridische risico's.'