VS zitten verveeld met verdwenen Saoedische journalist

De Verenigde Staten worstelen met de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. De zaak dreigt hun belangen in het Midden-Oosten te verstoren.

Na een week van relatief stilzwijgen heeft de Amerikaanse president Donald Trump Saoedi-Arabië opheldering gevraagd in de zaak over de vermiste Jamal Khashoggi. De Saoedische journalist ging op 2 oktober het Saoedische consulaat in Istanboel binnen om zijn echtscheidingspapieren te regelen, maar kwam er nooit meer buiten. Volgens Turkije heeft een 15-koppig commando hem vermoord, zijn lichaam in stukken gezaagd en in diplomatieke koffers naar buiten gesmokkeld. Riyad ontkent de beschuldigingen.

Khashoggi, een criticus van het regime in Riyad, leefde al een jaar in zelfgekozen ballingschap in de Verenigde Staten. Hij schreef columns voor The Washington Post en was een graag geziene gast in talkshows. Voordien stond hij dicht bij het Saoedische koningshuis, maar hij viel uit de gratie door zijn kritiek op kroonprins Mohammed Bin Salman, die zichzelf graag als de grote hervormer presenteert.

Grote ophef

De verdwijning van Khashoggi leidt tot grote ophef in de VS. Analisten en mediafiguren die de journalist persoonlijk kenden, voeren de druk op Trump op. Ze willen dat hij zich hard opstelt en het soennitische koninkrijk tot de orde roept.

Ze worden gesteund door een groep Republikeinse en Democratische politici die de president vragen sancties op te leggen aan iedereen die iets met de verdwijning te maken heeft, ook hooggeplaatste figuren. Ze stellen onder meer voor de wapenverkoop aan het land stop te zetten. 'Je kan niet zomaar journalisten vermoorden', zei senator Bob Corker, een vooraanstaand lid van de Republikeinse partij.

'We zullen zien'

Het lijkt er wel wat op dat de Saoedi's er iets mee te maken hebben. We zullen zien. Donald Trump Amerikaanse president

Maar Trump blijft op de vlakte. Hij noemde de zaak woensdag 'een vreselijk iets' en zei ze meerdere keren op het hoogste niveau te hebben aangekaart. 'Het lijkt er wel wat op dat de Saoedi's er iets mee te maken hebben. We zullen zien', zei hij enkel.

Van een stopzetting van de wapenverkoop wil Trump niet weten, omdat die Amerikaanse jobs zou treffen. De woordvoerster van het Witte Huis zei dat Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner, nationaal veiligheidsadviseur John Bolton en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo contact hebben met kroonprins Bin Salman en hem om meer informatie vragen.

Diplomatieke evenwichtsoefening

De zaak is een diplomatieke evenwichtsoefening voor Trump. Hij moet tegemoetkomen aan de binnenlandse bezorgdheden zonder zijn belangrijkste Arabische bondgenoot in het Midden-Oosten voor het hoofd te stoten. Zware sancties zouden in schril contrast staan met de milde houding die Trump gewoonlijk tegenover het koninkrijk aanneemt, onder meer over zijn bloedige rol in de oorlog in Jemen en over de onderdrukking van mensenrechtenactivisten en intellectuelen.

Sinds Trump president is, zijn de Amerikaans-Saoedische relaties sterk verbeterd. Het koninkrijk was zijn eerste buitenlandse stop en beide landen sloten voor miljarden aan contracten. Trump trekt voluit de kaart van de soennitische landen tegen hun sjiitische vijand Iran.

Dikke vriendjes

Bovendien zijn Kushner en Bin Salman dikke vriendjes. Volgens geruchten heeft Trumps schoonzoon, die verantwoordelijk is voor de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen, de kroonprins gevraagd om de Palestijnen te overtuigen van een voor hen erg nadelige vredesdeal. Als de Saoedi's Khashoggi echt vermoord hebben, brengt dat Kushner in verlegenheid.

De jongste weken was de relatie tussen de VS en Saoedi-Arabië al wat bekoeld. Op een campagne-event in Mississippi klaagde Trump over de stijgende olieprijzen en de oplopende kosten van de Amerikaanse steun aan het Saoedische leger. 'Zonder Amerikaanse steun houdt de Saoedische koning het nog geen week vol', zei hij toen.

Terwijl de Amerikanen aarzelen om in te grijpen, voert Turkije de druk op Saoedi-Arabië op. Dinsdag publiceerde de Turkse krant Sabah, die nauwe banden met de regering heeft, de foto's en de namen van het vermoedelijke moordcommando. Turkije riep Saoedi-Arabië ook op de camerabeelden uit het consulaat vrij te geven. De Saoedi's beweren dat de camera's die dag niet werkten.