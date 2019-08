Van oorsprong Belgische pijnstiller veroorzaakt nieuwste episode in handelsoorlog

Pijnstillers kunnen verslavend zijn, en zeker in de Verenigde Staten is het probleem een echte gesel. Fentanyl, door Janssen ontwikkeld als krachtige pijnstiller in een ziekenhuiscontext, is in de VS een gegeerde straatdrug geworden. Volgens de krant USA Today stierven er in 2018 bijna 32.000 Amerikanen aan een overdosis waarbij deze synthetische opioïde was betrokken. In 2014 ging het 'maar' over minder dan 6.000.