Het belangrijkste besluitorgaan van het Chinese parlement heeft donderdag verzamelen geblazen. Tijdens een driedaagse sessie buigen de leden zich over allerhande wetsvoorstellen. Op het allerlaatste nippertje is de kwestie-Hongkong aan de agenda toegevoegd.

Buitenlandse inmenging

De Chinese autoriteiten maakten vorige maand bekend een nieuwe veiligheidswet voor de voormalige Britse kolonie in de marinade te hebben liggen. Met het initiatief hoopt Peking 'buitenlandse inmenging in lokale aangelegenheden te voorkomen' en wil het 'activiteiten die de nationale veiligheid bedreigen, beter kunnen aanpakken'.

Uitlevering

'Onder de nieuwe veiligheidswet kunnen inwoners van Hongkong aan China uitgeleverd worden als die de nieuwe wet overtreden en als Peking dat nodig vindt', meldde de enige vertegenwoordiger van Hongkong in het belangrijkste besluitorgaan van het Chinese parlement. Volgens Tam Yui-chung gaat het om mensen die de regels overtreden wat buitenlandse inmenging in Hongkong betreft.

We roepen alle partijen op de Chinese grondwet en de grondwet van Hongkong goed te bestuderen, de wetgeving op een objectieve manier te behandelen en zich niet langer te mengen in kwesties als Hongkong, Taiwan en Xinjiang.

Als een uitleveringsclausule effectief in de nieuwe veiligheidswet staat, kunnen de anti-Chinese protesten in Hongkong snel opflakkeren. De inwoners van de stadstaat kwamen vorig jaar al eens maandenlang massaal op straat toen de plaatselijke autoriteiten via een wet de weg wilden effenen voor de uitlevering van onderdanen aan het Chinese vasteland. Onder druk van het straatprotest borg de regering van Hongkong die plannen weer op.

De hamvraag is of bedrijven uit schrik voor de groeiende Chinese invloed in Hongkong geen andere standplaats in Azië gaan zoeken. Vorig jaar bestudeerden verschillende ondernemingen al een verhuizing naar andere Aziatische hubs toen het debat over de Hongkongse uitleveringswet woedde.