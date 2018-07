‘Verboden islamitische partij pleegde aanslag in Tadzjikistan'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde dat gisteren op basis van een bekentenis van een aangehouden verdachte. Volgens het ministerie stond de groep die de aanslag pleegde onder leiding van een man die in Iran was opgeleid.

Maandag had de terreurgroep Islamitische Staat (IS) de aanslag opgeëist. Via zijn propagandakanaal Amaq verspreidde IS gisteren een video van de vijf vermoedelijke daders. Op de ongedateerde beelden is te zien dat het vijftal bij elkaar zit met een zwarte IS-vlag op de achtergrond.