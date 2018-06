Verdeelde reacties op top Trump-Kim

China is opgetogen dat de twee leiders elkaar binnenkort ontmoeten, een top die in Singapore zal plaatsvinden. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een mededeling op zijn officiële We Chat-account dat het de ontmoeting van cruciaal belang vindt om het Koreaanse schiereiland atoomwapenvrij te maken en blijvende vrede te bewerkstelligen.