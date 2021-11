Verkiezingszege geeft Japanse premier Kishida vleugels

Na zijn verrassende verkiezingszege pakt de Japanse premier Fumio Kishida uit met grootse plannen om de economie vlot te trekken, de klimaatverandering aan te pakken en de Chinese agressie te counteren.

De Liberaal-Democratische Partij (LDP) van Kishida deed het bij de parlementsverkiezingen van zondag een pak beter dan verwacht. Ze veroverde 261 zetels in het 465-koppige Lagerhuis, goed voor een volstrekte meerderheid. Dat was wel een verlies van 15 zetels, maar de peilingen hadden een veel zwaardere klap voorspeld voor de conservatieve partij.

De goede prestatie is een opsteker voor Kishida die amper een maand geleden aantrad als premier. Hij volgde zijn partijgenoot Yoshihido Suga op, die er afgelopen zomer de brui aan gaf. Suga, die zelf amper een jaar aan de macht was geweest, moest wijken door de aanhoudende kritiek op zijn aanpak van de corona-epidemie, die hij niet onder controle kreeg.

De vrees bestond dat Kishida de zoveelste regeringsleider zou worden met een beperkte houdbaarheidsdatum. De 64-jarige ex-bankier staat bekend als een klassieke consensusbouwer die niet bepaald overloopt van charisma. Kishida had echter de steun van de conservatieve LDP-baronnen die kozen voor de status quo in plaats van politieke vernieuwing.

Strijdvaardig

Ondanks zijn imago van kleurloze partijsoldaat toonde Kishida zich na de verkiezingen strijdvaardig. 'Deze stembusgang draaide om de keuze voor leiderschap', zei hij. Hij had begin oktober, vlak na zijn aantreden als premier, vervroegde verkiezingen uitgeschreven in de hoop een duidelijk mandaat van de kiezers te krijgen. Dat is gelukt.

Ook de Japanse aandelenbeurzen reageerden opgelucht op Kishida's zege. De hoop op politieke stabiliteit en economische stimuli joeg de Nikkei-index maandag 2,61 procent hoger. Voor de verkiezingen had Kishida al aangegeven dat hij de economie wilde oppeppen met een stimuluspakket van 'duizenden miljarden yen'. Voor de duidelijkheid: 1.000 miljard yen staat gelijk aan ruim 7,5 miljard euro.

Kishida kondigde maandag aan snel maatregelen te nemen om de boel recht te trekken. Een prioriteit is het economische herstel na de coronapandemie, waarbij een aanvullende begroting wordt voorbereid om geld vrij te maken voor een extra steunpakket. De concrete plannen worden pas half november bekendgemaakt maar het zou alvast de bedoeling zijn lonen op te trekken.

Een aanzienlijk deel van het stimuluspakket is volgens Kishida bestemd voor een klimaatbeleid dat van Japan een voorloper moet maken in Azië. De premier vertrekt dinsdag naar de klimaattop in Glasgow, waar hij zijn debuut op het internationale toneel maakt.

Ramp in Fukushima

Het land heeft al plannen om tegen 2050 CO 2 -neutraal te zijn. Kishida benadrukt dat kernenergie een optie blijft om dat doel te halen. Maar dat ligt, na de ramp in Fukushima tien jaar geleden, moeilijk bij een groot deel van de bevolking.

Als we denken aan het beschermen van mensenlevens, mag de begroting niet op de eerste plaats komen. Fumio Kisheda Japans premier

Nog zo'n heikel thema is China, dat zich steeds assertiever gedraagt in Azië. Kishida stelt voor het budget voor defensie te verdubbelen tot 2 procent van het bruto binnenlands product. 'Als we denken aan het beschermen van mensenlevens, mag de begroting niet op de eerste plaats komen', zei de premier.