Veroordeelde Amerikaanse journalist plots vrijgelaten in Myanmar

Amper drie dagen na zijn veroordeling tot elf jaar cel in Myanmar is de Amerikaanse journalist Danny Fenster vrijgelaten uit de gevangenis. Stevige politieke druk vanuit Washington is daar wellicht niet vreemd aan.

De 37-jarige Danny Fenster, die sinds mei in de cel zat, werd vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar in Myanmar, waar een militaire junta sinds begin dit jaar de plak zwaait. De veroordeling kwam er wegens provocatie van het militaire regime en inbreuken op de immigratiewetgeving.

De hoofdredacteur van het onlinemagazine Frontier Myanmar werd opgepakt toen hij vanuit Yangon, de grootste stad van het land, een vlucht naar zijn thuisland wou nemen. Hij belandde zonder al te veel uitleg in de beruchte gevangenis van Insein (spreek uit 'insane'). Het 134 jaar oude bouwwerk is voorzien op 5.000 gevangenen, maar er worden sinds de staatsgreep van februari dubbel zoveel mensen opgesloten in mensonterende omstandigheden.

Het nieuws over zijn plotse vrijlating wordt gemeld door Frontier Myanmar en bevestigd door een woordvoerder van de junta aan de Britse openbare omroep BBC. Volgens zijn werkgever zou Fenster zich inmiddels op het vliegtuig richting Verenigde Staten - met tussenstop in Qatar - bevinden.

Over de omstandigheden en de reden van zijn vrijlating is nog geen duidelijkheid. De Britse openbare omroep geeft aan dat de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Bill Richardson zich in Myanmar bevindt en de onderhandelingen over de vrijlating geleid zou hebben.