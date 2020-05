Verse Japanse stimulus stuwt beurs Tokio

De stimulus volgt op een recordpakket van 117.000 miljard yen dat vorige maand goedgekeurd werd. Beide pakketten samen vertegenwoordigen zo’n 40 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van Japan, dat vorig kwartaal in een recessie verzeilde. Analisten voorspellen dat de economie dit kwartaal 22 procent krimpt.

60.000 miljard yen van het nieuwe pakket dient voor de uitbreiding van een kredietprogramma voor getroffen bedrijven. Nog eens 27.000 miljard yen is voor andere hulp, zoals kapitaalinjecties in wankele ondernemingen. Er zijn ook subsidies waarmee bedrijven lonen en huur kunnen betalen.

Populariteit

De Japanse overheid heeft de noodtoestand opgeheven in Tokio en enkele andere regio’s, zodat die nergens nog van kracht is in het land. Japan bleef relatief bespaard, met 17.000 besmettingen en 825 doden tot dusver. De populariteit van premier Shinzo Abe kreeg niettemin een knauw door de manier waarop hij de crisis heeft aangepakt. Volgens een nieuwe peiling geniet hij de steun van nog slechts 30 procent van de bevolking.