Virus duwt Chinese economie in vrije val

Het economische leven in de miljoenstad Wuhan is door het coronavirus zo goed als stilgevallen

Ondernemers in 's werelds fabriek zijn door de impact van het coronavirus nog somberder dan tijdens de financiële crisis van 2008.

China publiceerde in de nacht van vrijdag op zaterdag cijfers over de activiteit in de industriële activiteit in februari. Die zijn ronduit dramatisch. In januari werden die indicatoren al in beperkte mate door beïnvloed door de verspreiding van het coronavirus. Maar in de afgelopen maand was de Chinese economie in vrije val.

De zogenaamde PMI - dat is de conjunctuurbarometer die de Chinese statistici maandelijks uit een rondvraag bij aankoopdirecteuren distilleren - dook naar 35,7 punten, tegenover 50 punten in januari. Dat is het laagste niveau ooit. Conclusie: de Chinese ondernemer is nog somberder dan tijdens de piek van de financiële crisis twaalf jaar geleden. Toen bodemde de industriegraadmeter uit op 38,8 punten.

35,7 Dieptepunt Met 35,7 punten komt de PMI-indicator van de Chinese industrie nog lager uit dan tijdens de financiële crisis van 2008-2009

Economen verwachtten dat de PMI van de industrie zou uitkomen op 45 à 46 punten. Ter herinnering: een index boven 50 punten, is een aanwijzing van groei, een PMI onder de 50 punten duidt op een krimp van de economische activiteit. Een cijfer rond 35 is ongeveer het macro-economische equivalent van een hartstilstand.

De activiteit in de Chinese fabrieken kwam de laatste dagen weer op toerental. 'Maar dat is niet even positief als het lijkt', vindt ING-econome Iris Pang. 'Want ze zullen in maart nog geconfronteerd worden met een zwakke export door de internationale verspreiding van het coronavirus. De logistieke keten wordt niet hersteld met de heropening van de Chinese fabrieken.'

Dit cijfer zal maandag voor de markten een schok vormen Iris Pang ING-econome

Pang vreest dat haar huidige prognose voor een groei van 5 procent in het eerste kwartaal, ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019, te optimistisch zal blijven. 'Peking komt met stimulus, maar ook die kan de wetten van de zwaartekracht niet omkeren'.

De meeste economen vrezen dat 's werelds tweede economie in het eerste kwartaal, vergeleken met het vierde kwartaal van 2019, tot stilstand is gekomen. 'Dit cijfer zal maandag voor de markten een schok vormen', besluit Pang.

Het cijfer bevestigt de waarschuwing van een lang reeks bedrijven over de impact van de Chinese gezondheidscrisis op 's werelds logistieke en industriële keten. China is voor veel sectoren de fabriek van de wereld en dus heeft het feit dat grote delen van het land tot stilstand zijn gekomen mondiale impact. Waarschuwingen zijn er al van de gigant Apple tot het kleine Campine, via onder meer Microsoft, Danone, Solvay en AB InBev.

Diensten