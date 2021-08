Volgzame techbaas verliest 3,2 miljard na Chinese aanval op spelletjesindustrie

Zelfs de meest inschikkelijke van de Chinese miljardairs is niet immuun voor de kruistocht die de Chinese overheid ontketend heeft. Een vlijmscherp opiniestuk in de staatsmedia over games als 'spirituele opium' deelde dinsdag klappen uit aan de Chinese spelletjesindustrie. Het aandeel van de socialemediareus Tencent verloor dinsdag prompt 11 procent en sloot de dag af met een verlies van 6 procent. Het fortuin van 'Pony' Ma Huateng, de baas van Tencent, slonk daardoor in een klap met 3 miljard dollar. Woensdag was er een schuchter koersherstel van 2,5 procent.