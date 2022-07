In Sri Lanka is de zoektocht begonnen naar een nieuwe president. Die wacht op korte termijn een grote uitdaging: een reddingsdeal sluiten met het Internationaal Monetair Fonds. 'Sri Lanka heeft snel een duidelijk plan nodig om het vertrouwen in binnen- en buitenland te herstellen', zegt Emmanuel Blomme, een Vlaamse zakenman in Sri Lanka.