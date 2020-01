'Voorlopig geen reden tot paniek over coronavirus'

'De draconische Chinese maatregelen werpen hun vruchten af.' Dat leidt professor en microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) af uit de eerste Chinese studie over de verspreiding van de mysterieuze longziekte.

'De eerste Chinese studie over patiënten besmet met het coronavirus bevat interessante data en is eerder geruststellend.' Dat zegt professor en microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen), die de gloednieuwe studie van het Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention kon inkijken.

De zondagavond vrijgegeven studie bestudeerde de verspreiding van het coronavirus aan de hand van 164 Chinese patiënten bij wie de besmetting is bevestigd. 'De onderzoekers stelden vast dat één drager van het coronavirus drie bijkomende mensen kan besmetten', aldus Goossens, een internationaal gerenommeerd microbioloog die het klinisch onderzoek in Europa coördineert bij grote uitbraken en in nauw contact staat met de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

'Dat is meer dan bij het SARS-virus destijds, toen één drager twee extra mensen kon besmetten. Bovendien werd het SARS-virus enkel overgedragen door mensen met ernstige klachten, terwijl dat bij het coronavirus ook gebeurt door dragers die nog geen ziektesymptomen vertonen. Dat zou de bestrijding ervan dus kunnen bemoeilijken.'

Het SARS-virus maakte in 2002 en 2003 bijna 800 dodelijke slachtoffers.

'Geen onmiddellijk pandemisch risico'

Toch lijkt het er volgens Goossens op dat het coronavirus geen onmiddellijk pandemisch risico met zich meedraagt. 'Geruststellend is dat de onderzoekers van de Chinese studie vaststelden dat het aantal overdrachten in het land (extra besmettingen door contact met iemand die al door het virus werd getroffen, red.) in januari is gezakt', aldus Goossens, die de auteurs en het bewuste Chinese onderzoekscentrum 'betrouwbaar' noemt.

'Dat wijst erop dat de draconische Chinese overheidsmaatregelen, om verschillende miljoenensteden hermetisch af te sluiten en 10.000 patiënten te traceren en in quarantaine te isoleren, hun vruchten afwerpen. Er is voorlopig geen reden tot paniek, in tegenstelling tot van de pot gerukte cijfers in westerse media dat er wereldwijd al 270.000 mensen besmet zouden zijn.'

'De Chinese studie toont wel aan dat het coronavirus nog een tijdje zal circuleren en we dus gevallen kunnen verwachten in Europa.'

Bij het coronavirus ligt de mortaliteitsgraad lager dan bij SARS. Herman Goossens Professor en microbioloog (UAntwerpen)

'Sterftecijfer zal zakken'

Goossens stipt ook aan dat er minder mensen sterven aan de gevolgen van het coronavirus dan destijds door SARS. '9,6 procent van de SARS-patiënten bezweek aan dat virus', zegt Goossens. 'Bij het coronavirus ligt de mortaliteitsgraad op 3 à 4 procent. De dodelijke slachtoffers zijn doorgaans hoogbejaard, die sowieso al verzwakt waren. Dat is goed nieuws, omdat het erop lijkt te wijzen dat het virus niet zo agressief is.'

Goossens schat dat de sterftegraad van het coronavirus tot minder dan 1 procent zal zakken. 'Omdat er nu veel mensen zijn met milde klachten, zoals hoesten of keelpijn, die niet in de Chinese ziekenhuizen binnenraken omdat er geen plaats meer is en dus daardoor ook niet in de statistieken worden opgenomen.'

'Als je die groep er wél bij zou nemen, zou je aan nog lagere sterftecijfers komen. Bovendien lijkt het virus zich alleen via rechtstreeks contact, bijvoorbeeld via speekseldruppels, van mens op mens te verspreiden, en dus niet via de lucht. Ook dat is natuurlijk goed nieuws.'

Het coronavirus lijkt zich niet via de lucht te verspreiden. Dat is goed nieuws. Herman Goossens Professor en microbioloog (UAntwerpen)

Europa staat klaar