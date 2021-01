WGO-team bijna klaar voor corona-speurtocht in Wuhan

Het internationale onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie dat politiek gevoelig onderzoek zal verrichten naar de bron van het coronavirus is donderdag in de Chinese stad Wuhan aangekomen.

Tien experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zullen onderzoek doen naar de oorsprong van het coronavirus, dat eind 2019 voor het eerst in de Chinese miljoenenstad Wuhan werd vastgesteld en zich van daaruit over de wereld verspreidde.

Het onafhankelijke onderzoek ligt politiek erg gevoelig. Eerder nog had China, dat bang is voor vooringenomenheid bij de onderzoekers, geweigerd om de WGO-onderzoekers een visum te verstrekken.

Volgens de Chinese regering staat het niet vast dat de miljoenenstad Wuhan de bron is omdat het virus daar het eerst opdook. Maar uiteindelijk stemde China, na grote internationale druk en maandenlange onderhandelingen, toch in.

Vooraleer de tien experten van start kunnen gaan, moeten ze twee weken in quarantaine in een hotel. 'Nadien kunnen we ons verplaatsen en de Chinese experts persoonlijk ontmoeten en verschillende locaties bezoeken', aldus Peter Ben Embarek, de Deense leider van de groep.

'Het kan een lange tocht worden voordat we volledig in kaart hebben gebracht wat er is gebeurd. Het idee is om meerdere onderzoeken te doen om hier een beter idee over te krijgen.'

Eerste dode in acht maanden

Net op dit moment geldt er in het noorden van China een lockdown, die 20 miljoen mensen treft en werd ingevoerd nadat het aantal besmettingen de jongste tijd na maanden van stabiliteit weer opflakkerde.