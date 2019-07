Wapenverkoop aan Taiwan drijft spanning met China op

China reageert als een gebeten hond op Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan. Het eiland is daarmee een nieuw front in de stellingenoorlog tussen de gevestigde wereldmacht en de hyperambitieuze Chinezen.

Terwijl de Verenigde Staten en China het al maanden aan de stok hebben over handel en technologie, doemde gisteren een nieuw front op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaf groen licht voor de levering van wapens aan Taiwan. Het gaat om een contract van ruim 2,2 miljard dollar voor tanks, pantserwagens en raketten. Het Amerikaanse parlement heeft 30 dagen om bezwaar te maken tegen de deal, maar het is onwaarschijnlijk dat dat gebeurt.

De Chinese autoriteiten waren er als de kippen bij om protest aan te tekenen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken eiste dat de wapendeal onmiddellijk van tafel wordt geveegd en sprak van een ‘inmenging in de binnenlandse aangelegenheden’ van China. Volgens het bewind in Peking maakt Taiwan integraal deel uit van de communistische volksrepubliek. ‘Dit brengt de Chinese soevereiniteit en veiligheid ernstige schade toe’, beklemtoonde een woordvoerder.

Opstandige provincie

Taiwan was in 1949 het toevluchtsoord voor de Chinese nationalisten, nadat ze de strijd tegen de communisten van Mao Zedong hadden verloren. Hoewel Taiwan zich nooit nadrukkelijk van het vasteland heeft afgescheurd, groeide het wel uit tot een de facto onafhankelijke republiek. China beschouwt het eiland als een opstandige provincie, die desnoods met geweld moet worden ingelijfd. ‘We houden ons het recht voor alle middelen in te zetten’, dreigde de Chinese president Xi Jinping begin dit jaar.

De Verenigde Staten hebben geen officiële banden meer met Taiwan. Washington verbrak de diplomatieke betrekkingen in 1979 om de relatie met China te normaliseren. Maar om de pijn te verzachten beloofden de Amerikanen Taiwan militair te blijven steunen. De nadruk lag op de levering van ‘defensieve’ wapens die de Taiwanezen in staat moeten stellen een Chinese aanval af te slaan.

In een enthousiaste reactie wees de Taiwanese regering er gisteren op dat de Amerikaanse wapenleveringen noodzakelijk zijn om de defensie te versterken. President Tsai Ing-wen waarschuwt al langer dat China de militaire druk heeft opgeschroefd. De Chinezen hebben honderden raketten gericht op Taiwan. En ze zijn steeds assertiever in de regio, waar ze strategisch gelegen eilandjes en koraalriffen hebben ingepalmd om die om te bouwen tot militaire basissen.

Xi maakt er geen geheim van dat hij China wil doen uitgroeien tot een wereldmacht die niet alleen economisch, maar ook diplomatiek en militair kan wedijveren met de VS. En hij maakte van de hereniging met Taiwan een speerpunt van die Chinese renaissance. Of zoals hij het in zijn jongste nieuwjaarstoespraak uitdrukte: de hereniging is ‘een onvermijdelijke vereiste voor de historische verjonging van de Chinese natie in dit nieuwe tijdperk’.

Sinds hij in 2012 aan de macht kwam, maakte Xi geleidelijk komaf met de verzoening die door zijn voorganger Hu Jintao was ingezet. De grote omslag kwam er begin 2016, toen de Taiwanezen de nationalistische Tsai Ing-wen tot president verkozen. Tsai is bijzonder kritisch over China en wil het status quo liever behouden. Ze riep China bij herhaling op zich bij de situatie neer te leggen. Maar Tsai ging niet zo ver om voor regelrechte onafhankelijkheid te pleiten.

Diplomatieke rel

Tsai investeerde wel stevig in het aanhalen van de banden met de VS. Vlak nadat Donald Trump drie jaar geleden de presidentsverkiezingen had gewonnen, veroorzaakte ze de eerste diplomatieke rel tussen Trump en China. Tsai belde Trump op om hem te feliciteren met zijn overwinning. De vastgoedmagnaat, die toen nog niet in functie was, verbrak daarmee de diplomatieke stilte die sinds 1979 had geheerst tussen Washington en Taipei. Tot zijn verdediging beweerde Trump dat hij de oproep enkel uit beleefdheid had beantwoord.