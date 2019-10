Westen ontdekt start-upscene in Myanmar

Na jaren van isolatie en militair bestuur kruipt Myanmar uit zijn schulp. De economie hinkt nog ver achterop bij die van de buren, maar het land heeft een groeiende techstart-upscene waarin ook Belgen investeren.

In het kantoor van 360ed zijn de muren kleurrijk beschilderd. In de ene ruimte werken muzikanten aan de muziek voor een nieuwe app, in een andere wordt volop gebrainstormd over manieren om onderwijs toegankelijker te maken. Weer even verderop staan dozen vol met producten klaar om verscheept te worden.

360ed ontwikkelt apps en virtualrealitytools voor het onderwijs. Het is een van de succesvolste start-ups in Myanmar. 'Ik ben twintig jaar geleden mijn carrière begonnen als lerares. Ik weet goed wat de problemen zijn', vertelt Hla Hla Win, de CEO en oprichtster van 360ed. 'Natuurlijk is het verbeteren van het onderwijs een taak van de overheid. Maar die heeft hulp nodig en dus steunen we haar.'

Successen

Hoewel Myanmar qua economie nog ver op zijn buurlanden achterloopt, heeft het een groeiende techstart-upscene. De starters zijn actief in verschillende sectoren; van onderwijs tot landbouw en van entertainment tot recycling. De eerste nationale en internationale successen zijn geboekt, en verschillende start-ups beginnen volwaardige bedrijven te worden.

Juist het feit dat Myanmar zich niet zo heeft ontwikkeld als andere landen brengt mogelijkheden met zich mee. Dan kan het land direct door naar de nieuwste technologie en een moderne infrastructuur neerzetten. Joao Dutra Accelerator director bij Phandeeyar

Dat geldt zeker voor 360ed, dat tientallen mensen in dienst heeft, 1 miljoen dollar aan financiering binnenhaalde en zijn apps ook in het buitenland verkoopt. 'Wij zijn met onze virtual reality pioniers in Myanmar. We willen bovendien de Myanmarese techstart-upscene leiden, en andere ondernemers laten zien dat het mogelijk is producten over de grens te verkopen', zegt Hla Win, die in de Verenigde Staten studeerde.

Zeven jaar geleden was het succes van 360ed nog onmogelijk. Toen stond Myanmar na vijftig jaar militaire dictatuur aan het begin van democratische en economische hervormingen die het land voorgoed zouden veranderen. De Myanmarezen betaalden in die tijd liefst 250 Amerikaanse dollar voor een simkaart en alleen de rijksten in het straatarme land beschikten over een mobiele telefoon.

Inhaalrace

Hoewel er nog altijd grote problemen zijn, zoals de brute vervolging van honderdduizenden Rohingya-moslims, zijn er tegenwoordig meer simkaarten dan inwoners in Myanmar. Ook zijn smartphones er niet meer weg te denken.

17 procent bankrekening Zo had zes jaar geleden maar 17 procent van de bevolking van Myanmar een bankrekening.

'Juist het feit dat Myanmar zich niet zo heeft ontwikkeld als andere landen brengt mogelijkheden met zich mee. Dan kan het land direct door naar de nieuwste technologie en een moderne infrastructuur neerzetten', zegt Joao Dutra. Hij werkt als accelerator director bij Phandeeyar, een organisatie die sinds 2014 actief steun biedt aan Myanmarese techstart-ups.

Phandeeyar bevindt zich op de tiende verdieping van een oud pand in Yangon. In verschillende hoeken werken start-upteams aan hun producten. Op een podium kunnen creatievelingen hun ideeën presenteren.

'Alle start-upoprichters hier zijn lokale mensen. Veel van hen hebben gestudeerd in Singapore, Australië of het Verenigd Koninkrijk. Maar we hebben er ook mensen bij die zichzelf hebben onderwezen', vertelt Dutra. 'We hebben inmiddels in 16 start-ups geïnvesteerd. Zo proberen we de bedrijven te creëren die hun sector gaan domineren.'

Ambitie

Aan ambitie is binnen de muren van Phandeeyar geen gebrek. Maar de jonge ondernemers moeten heel wat obstakels overwinnen. Doordat Myanmar vijftig jaar door een bruut en inefficiënt militair regime werd geleid, zijn de infrastructuur en het financiële landschap fors onderontwikkeld. Zo had zes jaar geleden maar 17 procent van de bevolking een bankrekening. Myanmarese banken zijn bovendien erg terughoudend met het verstrekken van leningen aan start-ups.

Een andere uitdaging is het vinden van kundig personeel. Ook het onderwijs in Myanmar is ernstig onderontwikkeld, waardoor bedrijven vaak geen andere mogelijkheid rest dan hun personeel zelf te trainen.

Talent

Okka Phyo Maung weet daar alles van. Hij is de financieel directeur van RecyGlo, een start-up die zich inzet voor het inkopen en doorverkopen van recycleerbaar afval. 'Talent is ontzettend moeilijk te vinden. En als je eindelijk iemand hebt gevonden, moet je die nog trainen en hopen dat hij niet binnen de kortste keren een andere baan heeft', vertelt Maung in het Phandeeyar-kantoor.

Alleen al de agrarische markt is enorm. Maar terwijl zich elders innovaties hebben voorgedaan, hebben de ontwikkelingen hier bijna stilgestaan. Daardoor kunnen relatief kleine aanpassingen een grote impact hebben. Robbert Groenen Myanmar directeur van het One To Watch programma Enterprise

RecyGlo haalde in februari 150.000 Amerikaanse dollar op bij het Noorse investeringsbedrijf Katapult Ocean Accelerator. De start-up richt zich op Myanmar en hoopt de vleugels uit te slaan naar Indonesië, Maleisië en Cambodja.

Voor Maung gaat het vooral om de sociale impact. De Myanmarese overheid laat volgens hem veel taken liggen. Zoals het ophalen van recycleerbaar afval. 'Het kan lang duren voor de overheid met een concrete oplossing voor afval komt. Daar kunnen we niet op wachten. De mensen hebben een oplossing nodig en wij bieden die.'

Concurrentie

Het is tekenend voor de Myanmarese start-upscene. Nu het land na al die jaren van isolatie uit zijn schulp kruipt, profiteren zij van de mogelijkheden die ontstaan. De concurrentie is soms groot, vooral in sectoren waar internationale techbedrijven de markten beheersen. Sociale media als Facebook en WhatsApp zijn ook hier erg populair.

Myanmars start-upscene kan zich bovendien nog niet meten met de techindustrie elders in Zuidoost-Azië. Het Singaporese Grab bijvoorbeeld, dat taxi- en bezorgingsdiensten aanbiedt, domineert de Zuidoost-Aziatische markt en werd vorig jaar een waarde toegedicht van 10 miljard dollar. Volgens het Aziatische zakenblad Nikkei Asian Review telde Singapore in 2016 4.300 techstart-ups.

Hard gaat het ook in Vietnam, De Filipijnen en Indonesië. In dat laatste land groeiden verscheidene start-ups uit tot unicorns, start-ups met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. Een van de succesvolste is Go-Jek, een directe concurrent van Grab. Dat taxi- en bezorgingbedrijf haalde in februari 1 miljard dollar op bij investeerders en heeft een geschatte waarde van 9 á 10 miljard dollar.

België en Nederland

Start-ups in Myanmar kunnen echter rekenen op toenemende interesse. Investeerders uit de VS, Japan en Duitsland zijn er actief, net als het Nederlandse One To Watch. 'Alleen al de agrarische markt is enorm. Maar terwijl zich elders innovaties hebben voorgedaan, hebben de ontwikkelingen hier bijna stilgestaan. Daardoor kunnen relatief kleine aanpassingen een grote impact hebben', zegt Robbert Groenen, directeur Myanmar van het One To Watch-programma Enterprise.

4.300 techstart-ups Volgens het Aziatische zakenblad Nikkei Asian Review telde Singapore in 2016 4.300 techstart-ups.

One To Watch staat honderd bedrijven in Myanmar bij. Met twintig werkt het intensief samen. De Nederlandse investeerder wil dit jaar een fonds van 3 miljoen euro in Myanmar opzetten, aldus Groenen. 'Je hebt het hier over een land met ruim 50 miljoen mensen die de kans hebben om te groeien. Die mensen willen door, maar er moet nog van alles gebeuren. Daar liggen veel kansen.'

De Belg Olivier Bertrand zag de mogelijkheden een paar jaar geleden al. Hij verhuisde naar Myanmar om als CFO aan de slag te gaan bij Rent 2 Own, een start-up die op maat gemaakte leningen verstrekt voor Myanmarezen die een brommer willen aanschaffen. Zijn bedrijf haalde vorig jaar bij verschillende investeerders 6 miljoen dollar op. 'Het was een gat in de markt', vertelde Bertrand afgelopen november aan De Tijd.