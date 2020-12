Wijnoorlog verzuurt relatie tussen China en Australië nog verder

China uit al langer forse kritiek aan het adres van Australië. In november maakten Chinese diplomaten een lijst openbaar met 14 manieren waarop Australië de bilaterale relaties zou ‘vergiftigen’, aldus het Britse blad 'The Economist'. Daarin werd onder meer verwezen naar de kritiek van media, denktanken en parlementsleden aan het adres van China.

Het is China ook al langer een doorn in het oog dat Australië aan de zijde van de VS de leiding neemt in het bannen van de 5G-apparatuur van Huawei en mee opriep naar een onafhankelijk onderzoek naar de origine van coronapandemie, die aan zijn lange mars rond de wereld begon in China.