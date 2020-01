Wuhan legt luchthaven en stations plat door coronavirus

De Chinese brandhaard van het virus vraagt zijn 11 miljoen inwoners de stad niet te verlaten tenzij het noodzakelijk is.

De Chinese miljoenenstad Wuhan, de brandhaard van het coronavirus, waar de eerste besmetting plaatsvond, sluit zijn luchthaven en treinstations voor uitgaande reizigers. Ook het lokale openbaar vervoer gaat plat. Aan de 11 miljoen inwoners is gevraagd de stad niet te verlaten als dat niet absoluut noodzakelijk is.

Ondertussen bevestigen staatsmedia dat het aantal mensen bij wie het virus in China is vastgesteld tot 571 is gestegen. 17 mensen zijn al overleden aan de gevolgen van de mysterieuze longziekte.