Wuhan: van ground zero tot trekpleister

Met bijna 19 miljoen bezoekers was Wuhan in de vakantieweek begin oktober de drukst bezochte stad van China.

De miljoenenstad (11 miljoen inwoners) was tijdens de Gouden week van 1 tot 8 oktober - naar aanleiding van de nationale feestdag - de drukst bezochte stad in China. Wuhan ontving 18,8 miljoen bezoekers, meldt The Wall Street Journal op basis van de toeristische cijfers van de Chinese overheid.

'Wuhan is een heldenstad en de inwoners zijn buitengewoon. Wuhan is waarschijnlijk de veiligste plek. Ik voel me trots', verklaart een toerist waarom hij meer dan 300 kilometer reisde om het ground zero van de pandemie te bezoeken.