Xi Jinping, de leider die ondernemers zover krijgt hun winst weg te schenken

De Chinese e-tailer Pinduoduo zag woensdag zijn aandeel 20 hoger poeieren op de Chinese beurs. De reden voor al dat enthousiasme? Het bedrijf liet weten zijn winst... weg te schenken.

Pinduoduo is naar aantal klanten de grootste online voedingsretailer van China. Het bedrijf zag zijn omzet in het tweede kwartaal met 89 procent opveren tot 23 miljard yuan (3 miljard euro) en hield daar voor het eerst op het onderste lijntje van de resultatenrekening iets aan over. Het boekte een kwartaalwinst van 2,4 miljard yuan, zo'n 300 miljoen euro.

Maar meer dan om die winst zijn Chinese beleggers blij om wat het bedrijf daarmee van plan is. Pinduoduo liet weten dat het een programma in het leven roept om de komende jaren 10 miljard yuan (1,3 miljard euro) te investeren in het ontwikkelen en opwaarderen van agricultuur en rurale gebieden in China. Elke cent winst zal eerst naar dat filantropische doel stromen.

65 keer Xi Jinping gebruikte de term 'gemeenschappelijke welvaart' al 65 keer in speeches dit jaar.

Geld wegschenken lijkt niet iets waar veel aandeelhouders warm voor zouden lopen. Maar de aankondiging kadert in een breder Chinees plaatje. De Chinese leider Xi Jinping heeft de jongste maanden de mond vol over 'gemeenschappelijke welvaart'. Daarmee pleit hij voor minder focus op het soort kapitalisme dat aan de lopende band miljardairs voortbrengt en meer aandacht voor groei die een groter deel van de bevolking in de welvaart laat delen.

Woord en daad

Dat begrip is niet nieuw in het lexicon van Xi, maar de verhoogde aandacht is een aandachtspunt in ondernemend China. Het persagentschap Bloomberg telde eens na hoe vaak de term de voorbije jaren viel in de publieke speeches van de president. Daaruit bleek dat Xi dit jaar alleen al 65 keer 'gemeenschappelijke welvaart' in de mond nam, nu al meer dan het dubbel van heel vorig jaar.

Het blijft niet louter bij woorden. Dat Peking meerdere bedrijfsgiganten - vooral in de techindustrie - de voorbije maanden de duimschroeven aandraaide, kadert in die push naar meer gedeelde welvaart. Met strengere regels over monopolievorming, data en online content knipte Peking de vleugels van Alibaba en JD.com.

Er zijn ook tekens aan de wand dat het strenge toezicht op een meer egalitaire maatschappij zich niet tot de techsector zal beperken. Peking gaf vorige week aan dat ook taxatie en herverdeling ingezet kunnen worden in de zoektocht naar meer 'gemeenschappelijke welvaart', iets wat de rijkste Chinezen nerveus maakt. Het regime gaf in één adem wel aan dat het nooit een totaal gelijke maatschappij zal nastreven, om ondernemerschap niet te ontmoedigen. Het wil vooral de uitwassen stoppen.

Vlucht vooruit

Dat het Xi menens is, werd woensdag duidelijk. Omdat een beeld - zeker in China - meer dan 1.000 woorden zegt, liet hij zich uitgebreid fotograferen bij een bezoek aan een rusthuis. Daar zette hij zijn discours in de verf.