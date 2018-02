De machtsgreep van de Chinese president Xi Jinping maakt China’s handelsbeleid wellicht nog assertiever en zal de technologische motor nog sneller doen draaien. ‘Xi Jinping gaat Mao achterna. En nog geen beetje.’

Toen Xi Jinping in 2014 in ons land het Europacollege in Brugge en Volvo Gent bezocht, was dat voor een select kransje bedrijfsleiders een uitgelezen kans om handschuddend met de Chinese president op de foto te staan. Zakelijk bekeken was het een gouden handdruk: in China is het van cruciaal belang te tonen wie je kent.

De foto - met onder anderen Bekaert-voorzitter Bert De Graeve, Picanol-topman Luc Tack, de investeerder Christian Dumoulin en de Zeebrugse havenbaas Joachim Coens - is sinds afgelopen weekend nog waardevoller geworden. De communistische partij in China maakt voor Xi Jinping de weg vrij om ook na 2023 aan de macht te blijven.

Een van de handschuddende mensen destijds was Geert Roelens. Hij werkte voor Bekaert en Beaulieu en schreef een boek schreef over zakendoen in China. De foto hangt nog altijd in zijn kantoor. ‘We kunnen erom lachen, maar als Chinezen zoiets zien, tonen ze een ongelooflijk respect. Nog meer dan elders ter wereld draait alles in China om relaties.’

Stabiliteit

Verandert de machtsgreep van Xi Jinping iets aan de manier waarop je zaken moet doen in China? In de eerste plaats lijkt vooral de stabiliteit toe te nemen. ‘Xi Jinping zal zijn plannen voor de zijderoute voortzetten’, zegt Bruno Hellendorff, hoogleraar in Louvain-la-Neuve en medewerker van het Egmont Instituut. ‘Hij vergroot zijn macht, maar wijzigt zijn beleid niet.’

We beseffen onvoldoende in welk tempo China nieuwe diensten en producten ontwikkelt op domeinen waarin we ons soms on kwetsbaar voelen. Jan Van Hove hoofdeconoom KBC

Ook Jan Van Hove, hoofdeconoom van KBC en daarvoor professor internationale handel aan de KU Leuven, ziet vooral meer stabiliteit. Al denkt hij dat net daardoor de Chinese economische motor nog sneller zal draaien. ‘We beseffen onvoldoende in welk tempo China nieuwe diensten en producten ontwikkelt op domeinen waarin we ons soms onkwetsbaar voelen. In een autoritairder regime kan je die innovatiesnelheid nog opdrijven.’

De keerzijde van de medaille ziet Van Hove vooral op langere termijn. ‘Zal die autoritaire aanpak het lokaal ondernemerschap nog meer smoren? Zullen ideeën en creativiteit kunnen bloeien? Dat blijft op termijn nog altijd het voordeel van een open markteconomie.’ Ook Hellendorf stipt dat aan. ‘Als je de macht aan de top concentreert, neemt het risico op grote misstappen toe. Het is bovendien niet omdat Xi Jinping de macht grijpt, dat interne twisten in de partij zullen verdwijnen.’

Toch is iedereen het erover eens dat China na de machtsgreep van afgelopen weekend nog meer te duchten valt. Van Hove merkt op dat we nu eenmaal in een tijdperk van toenemend protectionisme leven. Ook België maakte de politieke beslissing om de Chinese investeringen in Eandis tegen te houden. ‘Op zo’n politieke beslissing kan je een politiek tegenantwoord verwachten.’ Van Hove verwacht daarom dat China assertiever wordt in zijn handelsbeleid.

Handel en macht

Xi Jinping President Xi Jinping (64) maakte er een prioriteit van om de positie van de Communistische Partij in China te versterken. Dat deed hij door na zijn aantreden in 2013 een ongeziene anticorruptiecampagne op te starten, waarbij hij grote kuis hield in de partij. Onder Xi kreeg de partij meer controle op de Chinese samenleving, onder meer via een strenge internetcensuur. Tegelijk maakte hij met de slogan ‘Chinese droom’ zijn eigen nationalistische versie van ‘the American dream’: minder gericht op de maakbaarheid van het individu en meer op het groot maken van de Chinese natie die ook op het wereldtoneel een assertievere rol op zich neemt.

‘Xi Jinping heeft nu veel troefkaarten handen’, beaamt Roelens. Een grote economie, technologische innovatiekracht en een almaar sterker leger.’ Ian Bremmer, de invloedrijke Amerikaanse professor geopolitiek, noemt Xi Jinping sinds dit weekend zelfs het machtigste individu ter wereld. ‘Tot enkele jaren geleden had ik nog de Russische president Vladimir Poetin gekozen’, tweette hij. ‘Nu niet meer.’

Hellendorff zegt dat hij wat Xi Jinping gedaan heeft bovendien heel gedurfd vindt. ‘De opvolging van de Chinese president verloopt via informele en formele regels. Dat je de informele kunt buigen, had ik verwacht. Dat hij zo snel ook de formele regels zou veranderen, niet.’