Xi bouwt 'stalen muur' tegen buitenlandse rivalen

'Wie China onder druk zet, botst hardhandig tegen een Grote Muur van staal.' Op het eeuwfeest van de Chinese communistische partij waarschuwde president Xi Jinping de buitenlandse machten zich niet te bemoeien.

De Chinese communistische partij (CCP) bestaat donderdag honderd jaar. Dat wordt met veel vertoon gevierd. In heel het land wapperen rode vlaggen en vinden duizenden concerten en dansvoorstellingen plaats. En dan zijn er nog de ontelbare patriottische tentoonstellingen die de zegeningen van de CCP in de verf zetten.

De top van de partij blies donderdag verzamelen op het Tienanmenplein, in het hart van Peking. Boven de ingang van de Verboden Stad, met een enorm portret van Mao Zedong, hield Xi Jinping een felle toespraak voor een zorgvuldig geselecteerd publiek van 70.000 man. 'Het Chinese volk is niet alleen goed in het vernietigen van de oude wereld, het heeft ook een nieuwe wereld geschapen', klonk het fier.

Onder leiding van Xi, die ook secretaris-generaal is van de partij, heeft de CCP haar greep op de macht versterkt. Xi wordt gezien als de sterkste leider sinds Mao. Het was geen toeval dat Xi sprak op dezelfde plek waar de 'grote roerganger' in 1949 de Volksrepubliek had uitgeroepen. Hij had zijn donkere westerse maatpak trouwens ingeruild voor hetzelfde grijze pak als zijn voorganger.

Spierballengerol

Maar China krijgt almaar meer kritiek, vooral uit het Westen. Naast de aanslepende handelsdisputen is er de schending van de mensenrechten - zoals de opsluiting en de onderdrukking van meer dan 1 miljoen Oeigoeren en de repressie in Hongkong - en het spierballengerol in de Zuid-Chinese Zee, waar China de buurlanden militair onder druk zet met de bouw van militaire basissen.

In een toespraak van ruim een uur zei Xi dat de Chinezen nooit zullen aanvaarden dat buitenlandse machten het land 'treiteren, onderdrukken of onderwerpen' met 'schijnheilige preken'. 'Wie het aandurft dat toch te doen, zal met het hoofd bloedig tegen de Grote Muur van staal worden geslagen, die gesmeed is door meer dan 1,4 miljard Chinezen.'

Die uitspraak belandde snel bovenaan op de populariteitslijst van Weibo, het Chinese equivalent van Twitter. Xi grijpt het eeuwfeest aan om het patriottisme en het nationalisme aan te wakkeren. En het is de CCP - 'groots, glorieus en juist', in de woorden van Xi - die de regie heeft over de 'wederopstanding van de Chinese natie'.

Militaire grootmacht

Xi volgt daarbij een zeer assertieve strategie, die breekt met het voorzichtige beleid van zijn voorgangers. Die mikten vooral op de economische ontwikkeling van China. Maar Xi is vast van plan de Volksrepubliek uit te bouwen tot een diplomatieke en militaire grootmacht die China's belangen buiten de landsgrenzen bewaakt.

'We moeten de modernisering van de nationale defensie en het leger versnellen', zei Xi donderdag. 'Een sterke natie moet een sterk leger hebben.' De aankondiging van extra investeringen deed vooral bij de Aziatische buren de alarmbellen afgaan. Taiwan, dat door Peking wordt beschouwd als een opstandige provincie, maakt zich grote zorgen.

Historische opdracht

In zijn toespraak liet Xi er geen twijfel over bestaan: de 'hereniging' met Taiwan is een 'onwankelbare historische opdracht' voor de partij. Taiwan is de facto onafhankelijk sinds de Chinese nationalisten - de tegenstanders van de communisten tijdens de burgeroorlog - in 1949 naar het eiland vluchten,nadat Mao de Volksrepubliek had uitgeroepen.

Amerikaanse militairen hebben al gewaarschuwd voor een Chinees offensief tegen Taiwan. Peking zet almaar meer druk door gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers in de buurt van het eiland te laten patrouilleren. De VS hebben als reactie hun militaire aanwezigheid in Oost-Azië opgeschroefd en leveren volop wapens aan de Taiwanezen, tot woede van Peking.

Repressie in Hongkong

Xi voelt zich gesterkt om Taiwan in te lijven, desnoods met geweld, door het succes van de brutale repressie in Hongkong. De voormalige Britse kroonkolonie behoort sinds 1997 bij China, maar het gebied behield na de overdracht een ruime mate van autonomie. Daarvan schiet haast niets meer over, al ontkende Xi in zijn toespraak dat hij de afspraken heeft geschonden.

Almaar vaker wordt rekening gehouden met een nieuwe Koude Oorlog tussen de VS en China.

Voor de Hongkongers was het donderdag niet alleen de 24ste verjaardag van de overdracht aan Cina, maar ook de eerste verjaardag van de nationale veiligheidswet. Die wet, uitgedokterd door het regime in Peking, perkte de vrijheden in de metropool helemaal in. Tientallen activisten werden opgepakt en veroordeeld. Anderen sloegen op de vlucht, onder meer naar Taiwan.