YouTube sluit Chinese campagnekanalen

Na Twitter en Facebook heeft nu ook Google de Chinese regering ervan beticht via sociale media politieke verdeeldheid in Hongkong te zaaien.

Via die kanalen zouden op een gecoördineerde manier video's zijn geüpload om de politieke situatie in Hongkong te beïnvloeden. 'De ontdekking lag in de lijn van wat ook Facebook en Twitter vaststelden', verklaarde Shane Huntley, belast met het analyseren van bedreigingen bij Google, in een blogpost.

Twitter en Facebook

Eerder meldde de microblogsite Twitter al dat via honderden verschillende Twitteraccounts werd geprobeerd de publieke opinie over de protesten in Hongkong te manipuleren. Er was sprake van 'significante door de staat gesteunde activiteiten' via zeker 936 accounts uit China, luidde het. Die probeerden onder meer de legitimiteit en politieke standpunten van de protestbeweging ter plaatse te ondermijnen.