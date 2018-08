Zeker 39 doden na nieuwe aardbeving op Lombok

Indonesië is getroffen door een zware aarbeving.

Het dodental van de nieuwe aardbeving die zondag het Indonesische eiland Lombok trof, is opgelopen tot 39. Dat heeft Muhammad Rum, het hoofd van het lokale agentschap voor rampenbestrijding meegedeeld op de zender Metro TV.

De meeste slachtoffers vielen in het district Noord-Lombok, waar 29 mensen stierven, zegt Rum. Ook in Mataram, de grootste stad op het eiland, en in de districten Oost-Lombok, Centraal Lombok en Zuid-Lombok vielen er doden. De meeste doden vielen door vallende brokstukken, zo deelde Rum nog mee.