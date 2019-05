Zeldzame aardmetalen, China's ultieme troef in handelsoorlog

Met hun offensief tegen Huawei hebben de VS de inzet in het handelsconflict met China flink verhoogd. Peking houdt een ultiem drukkingsmiddel achter de hand: zeldzame aardmetalen.

Heeft Donald Trump het overleg met China over een handelsdeal de genadeslag toegediend door zijn pijlen te richten op Huawei? Nu de Amerikaanse president de Chinese telecomgigant de toegang tot de Amerikaanse markt dreigt te ontzeggen, slaat Peking een steeds strijdlustiger toon aan.

'De beschuldigingen als zou China via Huawei buitenlandse overheden bespioneren, zijn ongegronde verdachtmakingen', stelde de Chinese ambassadeur in de VS, Cui Tiankai, vrijdag. 'Peking staat klaar om tegenmaatregelen te nemen als Washington het geweer niet van schouder verandert.'

Represailles

Hoe die mogelijke represailles eruit zien, liet Cui Tiankai in het midden. Om inzicht te krijgen in mogelijke beleidsdaden loont het in het geval van China vaak eerder de moeite een blik te werpen op de wandel van de president dan te focussen op ronkende verklaringen van functionarissen. Een op het eerste gezicht doordeweeks bedrijfsbezoek van Xi Jinping aan JL MAG Rare-Earth in de provincie Jiangxi enkele dagen geleden krijgt dan plots een heel ander cachet.

JL MAG Rare-Earth is een van de grote spelers in de markt van zeldzame aardmetalen. De kans is niet onbestaande dat de term, die verwijst naar een groep van 17 mineralen met exotische namen als erbium, scandium en ytterbium, geen belletje doet rinkelen.

Maar ze zitten wel in producten die we dagelijks gebruiken: platte tv's, mobiele telefoons, led-lampen of horloges. Ook voor de productie van elektrische auto's, zonnepanelen, windturbines, militair materieel, katalysatoren, magneten en de raffinage van olie zijn de grondstoffen onontbeerlijk.

Niet rendabel

De metalen zijn talrijk aanwezig in de aardkorst. Het adjectief 'zeldzaam' kregen ze omdat ze aanvankelijk niet bekend waren als elementaire deeltjes. De ontginning is een duur proces omdat ze vaak vermengd zijn met ertsen en mineralen.

Ooit waren de VS de grootste producent maar ze bouwden die activiteiten af omdat ze 'economisch niet rendabel' waren. China sprong in het gat. Van de 170.000 ton die vorig jaar geproduceerd werd, werd 120.000 ton in dat land ontgonnen. Een groot deel vertrok richting VS: 80 procent van de aardmetalen die de VS in 2018 'consumeerden', droeg het etiket 'made in China'.

Die grote afhankelijkheid van China verklaart waarom Trump de grondstoffen niet op de lijst zette van importproducten die hij (hoger) dreigt te belasten. Peking schermt wel met het plan de aardmetalen in te zetten in de handelsoorlog. Vanaf 1 juni verhoogt het de invoerheffingen voor Amerikaanse aardmetalen van 10 naar 25 procent.

Exportquota

Het kan een opstapje zijn naar meer als de VS Huawei en andere Chinese bedrijven in de ban doen. 'Met Xi's bezoek aan JL MAG Rare-Earth waarschuwde China de VS dat het de aardmetalen, via exportquota, als vergelding kan gebruiken als de handelsoorlog escaleert', zei Yang Kunhe, analist bij Pacific Securities.

Een klein decennium geleden verstrengde China - te midden van een territoriaal geschil met Japan, een andere grote afnemer van de Chinese aardmetalen - al eens zijn uitvoerquota. Met fikse prijsstijgingen tot gevolg.

Dat Chinese manoeuvre schudde heel wat landen wel wakker. Om hun afhankelijkheid van China te verminderen openden de VS en Australië weer een mijn waar ze de aardmetalen kunnen winnen. Ook Brazilië, Vietnam, Rusland en India pogen een stevigere voet aan de grond te krijgen in die markt. 'Dat grotere aanbod aan alternatieve leveranciers kan de Chinezen er uiteindelijk van weerhouden hun ultieme troefkaart in de handelsoorlog met de VS uit te spelen', menen analisten.