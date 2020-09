Zeventiger op weg naar Japans premierschap

In Japan heeft de regeringspartij LDP regeringswoordvoerder Yoshihide Suga maandag verkozen als nieuwe partijleider, wat meteen de weg vrijmaakt voor Suga om Shinzo Abe op te volgen als premier.

Suga wordt wellicht later deze week in het parlement voorgedragen om huidig premier Shinzo Abe op te volgen. Abe maakte eind vorige maand bekend dat hij opstapt omdat hij gezondheidsproblemen heeft. Hij verklaarde toen te zullen aanblijven tot zijn opvolger is gekozen.