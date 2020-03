Zuid-Korea hanteert screening als wapen tegen epidemie

Door massaal te testen op het coronavirus lijkt Zuid-Korea de epidemie onder controle te brengen. De aanpak van het zwaar getroffen land geldt als een voorbeeld.

Zuid-Korea lijkt erin geslaagd te zijn de explosieve groei aan nieuwe besmettingen met het coronavirus onder controle te hebben gebracht. De autoriteiten meldden donderdag 114 nieuwe gevallen, waardoor het totaal naar 7.869 klom. Het aantal doden steeg met zeven naar 67. Daarmee is de groeicurve in Zuid-Korea - dat een van de zwaarst getroffen landen is - de afgelopen dagen afgezwakt, net zoals in China.

Maar het is nog te vroeg om victorie te kraaien, waarschuwde Yoon Tae-ho, de directeur-generaal van de Zuid-Koreaanse gezondheidsdiensten, donderdag. Volgens hem zijn de komende dagen cruciaal om de epidemie onder controle te krijgen. Yoon riep de bevolking op openbare bijeenkomsten te vermijden en afstand te houden van elkaar. 'We zien nog steeds sporadische uitbraken van de ziekte, dus moeten we op onze hoede blijven.'

Begin deze week noteerden de autoriteiten een opstoot van meer dan 240 nieuwe gevallen, nadat een dag eerder amper 35 extra besmettingen waren gesignaleerd. Dat had te maken met de ontdekking van een nieuwe broeihaard in een callcenter in Seoul. Zeker 102 van de 800 werknemers testten positief op het coronavirus. Dat voedde de vrees voor een grote uitbraak in de hoofdstad, die tot nu grotendeels gespaard bleef.

Massale screening

Net als Singapore en Hongkong is Zuid-Korea erin geslaagd de verspreiding van het virus te beperken. Dat kwam vooral omdat het land na de uitbraak eind januari meteen begon met een massale screening van de bevolking. Voorlopig zijn al meer dan 220.000 tests afgenomen - a rato van 10.000 per dag - op een bevolking van 51 miljoen. Ter vergelijking: in het eveneens zwaar getroffen Italië - met 60 miljoen inwoners - zijn 40.000 tests uitgevoerd.

Zuid-Korea heeft lessen getrokken uit de epidemie met het MERS-virus, die in 2015 uitbrak. Toen waren er onvoldoende tests beschikbaar en vielen zeker 38 doden. Daarop versoepelde de regering de procedures om nieuwe tests op de markt te brengen. Bovendien kunnen de diagnoses worden uitgevoerd in 500 ziekenhuizen, waaronder een 40-tal ambulante hospitalen. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken zijn er zelfs drive-ins waar tests worden afgenomen door een geopend autoraam.

Bewakingscamera's

Door zo uitgebreid te testen konden de autoriteiten kort op de bal spelen. Als een besmetting werd vastgesteld, werd meteen diens omgeving gescreend. Wie in hetzelfde gebouw woont of werkt als een zieke, kreeg een uitnodiging om zich te laten testen. Aan de hand van bewakingscamera's, het gsm-signaal en het gebruik van bankkaarten werd nagegaan waar de zieke de dagen voor de ontdekking geweest was.